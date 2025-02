Arrestan a sospechoso de asesinar a una mujer de Phoenix en 1986

PHOENIX- Casi cuatro décadas después, las autoridades arrestaron a un hombre acusado de matar a una mujer de 18 años de Phoenix.

La policía de Phoenix confirmó que Alfred Earl Green, de 70 años, fue detenido por el asesinato de Lachelle “Shelly” Waite en 1986.

Los investigadores informaron que el 16 de enero de 1986, Waite fue encontrada muerta dentro de su casa cerca de la Avenida 59 y Thomas Road.

Las autoridades descubrieron que no hubo ninguna entrada forzada dentro de la casa de Waite, lo que llevó a los oficiales a creer que ella pudo haber conocido al sospechoso. También se robaron artículos de la casa en el momento de su asesinato.

Waite trabajaba en el área de Maryvale y recientemente se graduó de Maryvale High School, donde estaba en danza, coro y dio tutorías a estudiantes.

“A lo largo de los años me he hecho amigo de la familia de Lachelle y he aprendido lo increíble que era Shelly”, dijo el detective de casos sin resolver Dominick Roestenberg. “Era hermosa por dentro y por fuera. Era cariñosa, amable y tenía un futuro increíble por delante”.

En ese momento, los detectives identificaron una pista sólida, pero carecían de pruebas suficientes para realizar un arresto. El caso quedó paralizado durante décadas.

En 2016, los detectives de Phoenix identificaron una pieza de evidencia que se recopiló en la escena y que no se pudo procesar en el momento de la investigación original.

Gracias a los avances tecnológicos, la evidencia se sometió a pruebas avanzadas de ADN en 2022.

Después de recopilar y procesar la evidencia y entrevistar a los testigos, la policía finalmente identificó a Green como el sospechoso. Green estaba cumpliendo una condena en un caso diferente cuando fue arrestado y los fiscales lo acusaron de asesinato en primer grado.

“Poder finalmente informar a la familia y también informar a la comunidad que después de 39 años, todavía estamos trabajando en estos casos, tratando de obtener justicia para ellos, para las víctimas y sus familias, habla de lo que esta unidad se trata”, dijo el detective Roestenberg.