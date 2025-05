Arrestan a hombre de Mesa acusado de incendiar un Tesla Cybertruck

PHOENIX – Un gran jurado federal de Phoenix ha presentado cinco cargos a William Moses, un hombre de Mesa de 35 años, por incendiar y dañar maliciosamente propiedad y vehículos en el comercio de Tesla el 30 de abril, de acuerdo a un comunidad de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Moses fue acusado después de que una cámara del establecimiento de Tesla en Mesa lo grabara causando un incendio que destruyó un vehículo Cybertruck plateado el lunes 28 de abril alrededor de la 1:30 a.m., de acuerdo a los documentos de acusación presentados en el caso.

La cámara grabó a Moses llegando al comercio cargando un recipiente rojo de plástico lleno de gasolina y una mochila negra y usando una sudadera oscura con capucha, gorra de color cafe, pantalones grises, botas negras y una máscara negra.

Para causar el incendio, Moses coloco troncos alrededor del edificio y tres vehículos Tesla para prenderles fuego después de echarles gasolina. Moses abandonó el establecimiento en una bicicleta oscura minutos después.

Alrededor de las 3 a.m., agentes del Departamento Policial de Mesa detuvieron a Moses a unos 400 metros del comercio Tesla. Llevaba la misma ropa puesta.

Tras su detención, los agentes encontraron en el bolsillo de Moses un mapa de la zona dibujado a mano, que incluía un recuadro con la letra “T” marcando la ubicación del establecimiento Tesla.

“No hay nada americano en quemar el negocio de otra persona porque no estás de acuerdo con ella políticamente”, dijo el fiscal federal Timothy Courchaine del Distrito de Arizona. "Estos ataques contra Tesla no son protestas, son actos de violencia que no tienen lugar en Arizona ni en ningún otro lado. Si alguien ataca a Tesla con violencia, será encontrado y confrontado con toda la fuerza de la ley."

Cada cargo de condena por Daños Maliciosos a la Propiedad en el Comercio Interestatal conlleva una pena mínima de cinco años hasta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000 dólares.

Una acusación es simplemente un método por el cual una persona es acusada de actividad criminal y no plantea ninguna inferencia de culpabilidad. Una persona se presume inocente hasta que se presenten pruebas ante un jurado que establezcan su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

“Si cometes un acto de terrorismo doméstico, el Departamento de Justicia te encontrará, seguirá los hechos y te procesará con todo el peso de la ley”, dijo la fiscal general Pamela Bondi.

La investigación de este caso está siendo llevada a cabo por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el FBI, el Departamento de Policía de Mesa y la Fiscalía del Condado de Maricopa. El fiscal federal adjunto Raymond K. Woo, del distrito de Arizona, Phoenix, se encarga de la acusación.