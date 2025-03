Arizona se suma a demanda contra la administración Trump para detener el desmantelamiento del Departamento de Educación

PHOENIX – La fiscal general Kris Mayes se unió este jueves a una coalición de otros 20 fiscales generales para demandar a la administración Trump y detener el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED).

El 11 de marzo, la administración Trump anunció que el ED despediría a aproximadamente el 50% de su fuerza laboral como parte de su objetivo de un "cierre total" del Departamento. La Fiscal General Mayes y la coalición presentaron hoy una demanda para detener la destrucción selectiva de esta importante agencia federal que garantiza que decenas de millones de estudiantes reciban una educación de calidad y recursos esenciales.

"No pretendamos que se trata de hacer que el gobierno sea más eficiente. No lo es. Es destrucción", dijo la Fiscal General Mayes. "No se trata de una mejor política educativa".

La demanda de la coalición afirma que el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad legal para incapacitarlo o desmantelarlo unilateralmente sin una ley del Congreso.

Junto con la Fiscal General Mayes en la presentación de la demanda se encuentran los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia.