Cierran carril de la I-10 en dirección este en Tempe por actividad policial

ARIZONA-Un carril de la Interestatal 10 en dirección este permanece cerrado al tránsito debido a actividad policial, informó el Departamento de Transporte.

El cierre ocurre en el carril derecho después de la salida de Broadway Road.

Esta es una noticia de última hora. Mantente atento a las actualizaciones.

I-10 eastbound after Broadway: Law-enforcement activity is blocking the right lane. pic.twitter.com/YwLGckkDlV