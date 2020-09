Gobernador y secretaria de Estado de Arizona se enfrentan por cambios electorales

Un esfuerzo del máximo funcionario electoral de Arizona para introducir opciones de videoconferencia y teléfono para que la gente se registre y vote en determinadas circunstancias ha provocado el descontento del gobernador Doug Ducey y algunos funcionarios electorales del condado que dicen que estas acciones son ilegales.

La secretaria de Estado Katie Hobbs, una demócrata, y Ducey, un republicano, han intercambiado esta semana una serie de cartas cada vez más directas sobre los cambios que se están buscando, lo que, según ella, garantizaría que los votantes no queden privados de sus derechos durante la pandemia.

“La responsabilidad de los funcionarios electorales de defender nuestra constitución y leyes no es solo una responsabilidad crucial, debe ser la prueba final para determinar si los cambios en nuestras políticas y procedimientos electorales son apropiados, sin excepciones”, escribió Ducey a Hobbs el martes.

Hobbs ha dicho a los oficiales del condado, funcionarios electos responsables de la administración en el terreno de las elecciones, que ayuden a los votantes que se encuentran en el hospital, un hogar de ancianos o un centro de vida asistida a emitir sus votos por videoconferencia si ningún miembro de la familia o cuidador puede hacerlo para ayudarlos.

También dijo a los oficiales que planea crear una línea telefónica directa para ayudar a las personas a registrarse para votar. Ella dijo que los votantes que llaman a la línea directa antes de la fecha límite de registro de votantes del 5 de octubre pero que no pueden registrarse en línea o con un formulario en papel deberían poder votar siempre y cuando primero firmen un formulario en papel, incluso si lo firman después de la fecha límite.

La ley de Arizona permite a los votantes que entregan un formulario de registro antes de la fecha límite resolver problemas, como la falta de una firma, que surgen después de la fecha límite. La disputa es sobre si un registro de votantes iniciado por teléfono, sin papel en las oficinas gubernamentales antes de la fecha límite, debe contar.

“La integridad de nuestras elecciones también requiere un compromiso más profundo de los funcionarios electorales: un compromiso para maximizar el derecho al voto de los votantes y para facilitar y facilitar el proceso de votación dentro de los contornos de nuestra constitución y leyes”, escribió Hobbs en una carta a Ducey. Insiste en que los cambios que busca, aunque son nuevos, son legales.

La orientación de Hobbs no es vinculante y, en última instancia, depende de los funcionarios de cada condado decidir si la implementan. La oficial del condado de Yuma, Robyn Stallworth Pouquette, quien dijo que la guía es ilegal, dijo que los votantes pierden la fe en la integridad de las elecciones cuando escuchan información diferente del estado y el condado.

Es una división pública poco común entre Hobbs y algunos de los oficiales locales, quienes generalmente han presentado un frente unido y bipartidista en cuestiones electorales.

El otro cambio que busca Hobbs afectaría el proceso para ayudar a los votantes que no pueden emitir su voto por sí mismos y no tienen un cuidador o familiares que puedan ayudarlos. La ley estatal permite que las “juntas electorales especiales” compuestas por un republicano y un demócrata se reúnan con el votante, llenen la boleta según las instrucciones y la devuelvan para que se cuente. La guía de Hobbs le dice a los condados que dirijan las juntas virtualmente si el votante se encuentra en una situación en la que las visitas están restringidas o no se siente seguro al recibir miembros de la junta electoral.

La ley estatal requiere que se celebren juntas electorales especiales en persona. Hobbs dice que una videoconferencia puede satisfacer ese requisito, pero Ducey no está de acuerdo. Él negó su solicitud de una orden ejecutiva que la autorizara explícitamente, diciendo que no cambiaría los procedimientos electorales tan cerca de las elecciones.

Las juntas electorales en el condado de Maricopa ayudaron a 10 votantes a emitir sus votos virtualmente durante las primarias de agosto, informó Diana Solorio, portavoz del oficial Adrian Fontes.

Ocho grupos que apoyan las causas progresistas y los derechos de voto saltaron en defensa de Hobbs y calificaron las objeciones de Ducey a sus esfuerzos como "un intento de privar de derechos a las comunidades más vulnerables de Arizona".