Arrestan a un delincuente sexual que fingió su muerte, según un alguacil de Arizona

Un delincuente sexual convicto intentó fingir su propia muerte para evitar registrarse, dijo la semana pasada un alguacil de Arizona.

Benjamin Hollins, de 50 años, fue arrestado el martes, unos siete meses después de que supuestamente una mujer dijera falsamente que él saltó desde el puente Roosevelt, cerca de la presa del mismo nombre, en Arizona, indicó la Oficina del Alguacil del Condado Pinal.

"Se desperdiciaron muchos recursos buscando su cuerpo, que claramente no fue encontrado, porque no estaba muerto", dijo el alguacil Mark Lamb en un comunicado en video difundido en las redes sociales.

Hollins estaba detenido en la cárcel del condado Pinal el sábado, según los registros de la prisión. Los registros judiciales no parecían incluir un abogado que lo represente, y las llamadas telefónicas a números asociados con él no prosperaron porque los números ya no funcionaban.

Lamb dijo que Hollins había sido condenado en California hace más de 20 años y que un caso de abuso sexual de 2018 en Arizona le exigía registrarse anualmente como delincuente sexual.

Los registros judiciales en línea del condado Pinal muestran que Hollins se declaró culpable en un acuerdo de culpabilidad de un cargo relacionado con un secuestro en 2018, y que otro cargo de abuso sexual fue desestimado.

Después del informe falso de su muerte, la condición de delincuente sexual de Hollins caducó y la policía lo encontró viviendo con un nombre falso en Mesa en el condado Maricopa, adyacente al condado Pinal al norte, aseguró Lamb.

Luego fue arrestado por trabajadores del condado Pinal, informó la oficina del alguacil.

Los registros judiciales muestran otras dos sentencias de culpabilidad anteriores para Hollis en el condado Pinal relacionadas con su condición de delincuente sexual: una en 2019 por no registrarse y otra en 2022 relacionada con un cambio de nombre o dirección.

Esta historia fue publicada originalmente en NBC News.