Arizona alcanza los primeros 100 grados del año

ARIZONA- El Servicio Nacional de Meteorología informó que se alcanzaron los 100 en Arizona este jueves. Mira aquí el pronóstico ampliado.

Phoenix alcanzó los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) por primera vez en 2025 el jueves, igualando, además, un récord para la fecha. El récord del 10 de abril se estableció por última vez en 2018.

