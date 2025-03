Agentes de inmigración llegan a casa de familia en Tucson para revisar estatus legal de menores

ARIZONA- Momentos de tensión, temor e incertidumbre vivieron una madre y sus cuatro hijos en Tucson cuando agentes federales llegaron a su casa para corroborar el estatus legal de los menores de edad y confirmar la relación entre padres e hijos.

Telemundo Arizona habló con esta familia y con expertos para saber qué hacer en casos como estos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El 25 de febrero agentes de ICE visitaron por segunda vez la casa de la familia Bolivar en Tucson.

“La verdad que por mi cabeza no pasó ni siquiera que me sacaran a mí, si no que me arrebataran a mis hijos, ese fue mi miedo”, dijo Yoleidy Bolivar, migrante venezolana.

El abogado de la familia les niega la entrada, por lo que piden entrevistar a los menores de edad a la distancia, solo un día antes estos mismos agentes habían entrado a la propiedad para investigar según Yoleidy.

Yoleidy reitera que los agentes querían comprobar la relación con sus hijos, y es que esta madre venezolana, dejó su país en 2022 acompañada de su esposo y solo uno de sus hijos, al llegar a Estados Unidos, logro juntar lo necesario para traer a sus otros tres pequeños que ingresaron bajo la aplicación de CBP ONE a Arizona, tras meses de procesos, lograron reunificarse, por lo que no entiende el motivo de esta visita de las autoridades, ya que reitera siguió los protocolos y tiene documentos que lo prueban.

La principal diferencia entre la primera y segunda visita, fue la asesoría de un abogado voluntario, que marcó los límites, sin una orden los agentes no pueden entrar a la propiedad.

“Sin tal documento, no tiene ninguna obligación de permitir el ingreso al hogar privado”, explicó Luis Campos, abogado de inmigración

Según el abogado Campos, las familias tiene derecho a grabar la interacción, y a permanecer callados hasta comunicarse con su abogado.

“Es el derecho de guardar silencio… no tiene que platicar sobre sus casos con cualquier agente y le recomendó que no lo hagan”, añadió.

La recomendación es que no impidan a las autoridades hacer su trabajo, pero si pueden protegen los derechos de cualquier migrante.