Adolescente dispara a sospechoso que intentó irrumpir en su propiedad en Phoenix

PHOENIX - Un adolescente dispara a un sospechoso que intentó irrumpir en la propiedad el viernes por la noche donde vive con su madre, según un informe policial.

El hecho ocurrió la noche del viernes y residentes del vecindario expresaron sentirse sorprendidos por lo sucedido ya que aseguran que es una zona tranquila.

“Me quedo sorprendido porque yo no he escuchado nada, es muy tranquilo, no he tenido problemas para nada”, dijo Alberto, un residente del área.

Al llegar al lugar, los detectives localizaron a un hombre con una herida de bala, identificado como Juan Saavedra, de 35 años, quien había intentado irrumpir en una casa ajena.

Una mujer y un adolescente se encontraban dentro de la casa cuando ocurrió el incidente. Ambos enfrentaron al sospechoso y el adolescente terminó disparándole.

“Yo pienso que como todo mundo lo haría por protección te quieres defender”, opinó el vecino.

El sospechoso fue hospitalizado y luego arrestado por cargos relacionados con robo en segundo grado.

El abogado Daniel Ortega habla de los derechos que tienen las personas para defender su hogar.

“Si entra alguien a su casa sin permiso, ilegalmente, tiene el derecho de defenderse hasta el alto grado de matar justificadamente a la persona que invadió su hogar”, explicó.

Además, el abogado Ortega dijo que las personas que tengan armas en su propiedad, pueden utilizarlas para la defensa propia y la de sus familiares.

“Si la persona que entró a su yarda brincó una barda, trae un arma es justificado usar armas, si la persona no trae arma y entró a su yarda y no hay barda entonces en esa situación ya no justifica el uso de una arma”, agregó.