Increíble: maestro habría golpeado y mordido a sus alumnos

HOUSTON – A golpes y mordidas, un entrenador de gimnasia de la preparatoria Kashemer de HISD habría reprimido a un par de alumnos a quienes acusaba de esconder una bola de tenis.

Los padres están furiosos y ya interpusieron una denuncia con la policía del Distrito Escolar de Houston. Quieren que el hombre sea detenido y que lo despidan de la escuela.

En tanto HISD, informó en un comunicado que el educador fue relevado de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.

Los alumnos José García y José Ramírez, ambos del décimo grado, describieron el horror que vivieron a manos del hombre.

“Yo gritaba y nadie me ayudaba”, dijo García quien presuntamente fue el primer agredido.

Supuestamente el hombre lo zarandeaba para que cayera, según él, la bola que el alumno escondía,

Cuando Ramírez intervino, el profesor le dio una bofetada y luego lo golpeó con una raqueta de tenis, por encima del ojo, acusa el joven.

“Yo me quedé viendo negro y luego me persiguió hasta que caímos al suelo y cuando menos me esperaba ya estaba abrazado a mi pierna mordiendo de lado a lado”.

García entonces los habría agarrado a patadas y golpes para que soltara a su compañero.

Los alumnos sienten por el momento que no quieren volver a la escuela después del ataque.