Activistas pro inmigrantes reclaman a Senadora Sinema en baño de ASU

PHOENIX - La senadora estadounidense Kyrsten Sinema dijo el lunes que los activistas que la confrontaron afuera de un aula de la Universidad Estatal de Arizona y la grabaron dentro de un baño no estaban participando en una "protesta legítima".

La senadora demócrata dijo que los activistas de la reforma migratoria ingresaron ilegalmente al edificio del campus en Phoenix, que solo estaba abierto para estudiantes y profesores de ASU, y grabaron a ella y a sus estudiantes. Sinema, una extrabajadora social, es profesora en la Escuela de Trabajo Social de ASU.

“En los 19 años que he estado enseñando en ASU, me he comprometido a crear un entorno seguro e intelectualmente desafiante para mis estudiantes”, dijo Sinema. “Ayer, ese entorno fue violado. Mis estudiantes fueron víctimas injusta e ilegalmente ".

Living United for Change en Arizona, también conocido como LUCHA, publicó un video del encuentro del domingo en sus redes sociales.

El video mostró a los integrantes del grupo reprendiendo a Sinema por las acusaciones de que ella no apoyó adecuadamente las expectativas de un camino hacia la ciudadanía para las personas en el país ilegalmente y no ha apoyado lo suficiente la propuesta de infraestructura de $ 3.5 billones del presidente Joe Biden.

La declaración de LUCHA no abordó las críticas a las tácticas. Tomás Robles, codirector del grupo, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reacción violenta por la confrontación en el baño de ASU.

"Este es el momento de Sinema para hacer lo correcto y dejar de bloquear la Ley Build Back Better", dijo el comunicado. “Nosotros, sus electores, necesitamos un camino hacia la ciudadanía, acceso a la atención médica y precios más bajos de los medicamentos, trabajos mejor pagados, financiamiento para la educación y la capacidad de mantener seguras a nuestras familias. El Senador Sinema debe escuchar a los electores y apoyar una agenda de Reconstruir Mejor”.

Los defensores de la reforma migratoria se indignaron después de que se rechazara un esfuerzo por agregar disposiciones de inmigración al proyecto de ley de infraestructura, incluido un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes. Creen que la postura de Sinema sobre el paquete de infraestructura hace que cualquier disposición de inmigración sea inalcanzable.