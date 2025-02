Activistas instan poner fin al rodeo y a la crueldad animal en Arizona

TUCSON, Arizona — Las organizaciones "In Defense of Animals" y "Supporting and Promoting Ethics for the Animal Kingdom" (SPEAK), con sede en Tucson, tomaron medidas contra el centenario de abuso animal en el Tucson Rodeo el día de la final, el domingo 23 de febrero.

Alrededor de 20 activistas estuvieron presentes con carteles, pancartas y megáfonos. Fueron 25 activistas que se reunieron en los terrenos del Tucson Rodeo para oponerse al "cruel y obsoleto evento" en su día inaugural, el 15 de febrero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Tucson Rodeo acaba de celebrar su centenario de maltrato animal”, dijo Brittany Michelson, especialista en campañas para animales cautivos de In Defense of Animals. “Nos manifestamos en oposición a esta ‘tradición’ cruel y obsoleta e instamos a la ciudad de Tucson a poner fin al rodeo. Es absolutamente inaceptable atormentar a animales inocentes para entretenerse y obtener ganancias”.

Según el comunicado de prensa, "el rodeo es abusivo con los animales, traumatizándolos y hiriéndolos frente a una ruidosa multitud de espectadores" pues dice que "se les obliga a actuar con el uso de dispositivos como espuelas, correas, cuerdas y dispositivos de electrochoque". Los animales utilizados en el rodeo están exentos de las protecciones de la Ley de Bienestar Animal.

Más de 16,450 personas firmaron la alerta de "En Defensa de los Animales" instando al Ayuntamiento de Tucson a prohibir los dispositivos de descarga eléctrica.

Los cuidadores de animales en Tucson Rodeo intentan ocultar dispositivos y abusar de ellos detrás de cercas y ropa. Cuando los trabajadores son sorprendidos aplicando descargas eléctricas a animales, Tucson Rodeo afirma que sólo aplica descargas eléctricas a “animales problemáticos” o en “circunstancias especiales”, a pesar de la evidencia de abuso rutinario.

El comunicado establece que "los intentos de ocultar y restar importancia al abuso revelan que el rodeo es consciente de que el maltrato animal es inaceptable para el público".

"El rodeo se basa en el aspecto tradicional del evento para justificar su continuación, como si eso fuera todo lo que importara", dijo Gary Vella, presidente de SPEAK. "Sin embargo, la tradición se convierte en una defensa sin sentido y verdaderamente irrelevante cuando implica el abuso y/u opresión de otros seres. Ignorar el abuso animal inherente al rodeo con el fin de proteger una tradición equivale a ignorar el abuso infantil porque fue perpetuado por los padres del niño. Muchas prácticas inaceptables alguna vez consideradas tradicionales (por ejemplo, la esclavitud, el voto sólo masculino) continuaron sin cesar hasta que personas decentes finalmente tomaron una postura contra ellos".

Las organizaciones exhortan al público a oponerse al Rodeo de Tucson y tomar medidas.