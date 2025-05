Actividad policial provoca confinamiento en Yavapai College en Prescott

PRESCOTT— Yavapai College en Prescott se encuentra bajo confinamiento la mañana de este lunes debido a actividad policial.

Se solicita a todos los que se encuentren en el campus buscar refugio y a empleados, estudiantes y público en general que eviten las instalaciones de la universidad por el momento.

Upate 7:20 a.m.



Update: This incident is a police matter specific to Yavapai College. This is not a drill.

ALL YAVAPAI COLLEGE CAMPUSES AND CENTERS ARE ON LOCKDOWN AND THE COLLEGE IS CLOSED FOR THE DAY. MORE INFORMATION TO COME