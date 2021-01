Abrirán centro de vacunación para fase 1B en Kino Sports Complex en Pima

PIMA- El condado de Pima, en asociación con Banner University Medicine Tucson, abrirá un centro regional colaborativo de vacunación COVID-19 en el Kino Sports Complex a partir del lunes.

Los grupos prioritarios para la fase 1B incluyen:

Personas de 75 años o más.

Proveedores de educación y cuidado infantil (K-12 y maestros de educación superior y todo el personal educativo).

Empleados de agencias del orden, correccionales, bomberos y otro personal de respuesta a emergencias.

Puedes programar una cita en: www.pima.gov/covid19vaccineregistration. Horarios: lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p. m. Sábado, de 8 a.m. a 4 p.m. y domingo, de 8 a.m. a 1 p.m.

Se requieren citas y no habrá servicios de vacunación sin cita previa. Se requiere una identificación para verificar la edad y la cita.

Encuentre más información sobre elegibilidad, números de vacunación actualizados, preguntas frecuentes y más en pima.gov/covid19vaccine.