Trump afirma que está tomando hidroxicloroquina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que está tomando el medicamento hidroxicloroquina, que él mismo ha sugerido como una opción de tratamiento contra el coronavirus.

El mandatario dijo que consultó al médico de la Casa Blanca, quien le habría recetado la droga, que se utiliza para tratar la malaria, pero enfatizó que no la está tomando necesariamente porque haya estado expuesto al COVID-19.

"Lo estoy tomando en estos momentos. Comencé a tomarlo hace un par de semanas. He escuchado muy buenas historias. Si no fuera bueno, se los diría. No me va a hacer daño. Ha existido por 40 años para tratar la malaria, el lupus, y otras cosas", indicó.

Trump agregó que le preguntó al médico de la Casa Blanca sobre la posibilidad de ingerir el medicamento.

"Le pregunté qué pensaba. Me dijo que podía tomarlo si lo deseaba. Le dije que me gustaría. Muchos trabajadores en la primera línea están tomando hidroxicloroquina", dijo.