Primera renuncia del gabinete de Biden: por maltrato a personal, científico se va de la Casa Blanca

WASHINGTON — El principal asesor científico del presidente Joe Biden, Eric Lander, renunció, horas después de que la Casa Blanca confirmara que una investigación interna encontró evidencia creíble de que maltrató a su personal, marcando la primera salida a nivel de gabinete del gobierno de Biden.

Una revisión interna el año pasado, impulsada por una queja en el lugar de trabajo, encontró evidencia de que Lander, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica y asesor científico de Biden, intimidaba a los empleados y los trataba irrespetuosamente. La Casa Blanca reprendió a Lander por sus interacciones con su personal, pero inicialmente señaló el lunes que se le permitiría permanecer en el cargo, a pesar de la afirmación del Día de la Inauguración de Biden de que esperaba “honestidad y decencia” de todos los que trabajaban para su gobierno y que despediría a cualquiera que muestre falta de respeto a los demás "en el acto".

Pero más tarde el lunes por la noche, la secretaria de prensa Jen Psaki dijo que Biden había aceptado la renuncia de Lander con “agradecimiento por su trabajo en OTSP sobre la pandemia, el Cancer Moonshot, el cambio climático y otras prioridades clave”.

Lander, en su carta de renuncia, dijo: “Estoy devastado porque causé daño a colegas pasados y presentes por la forma en que les hablé”.

“Creo que no es posible continuar de manera efectiva en mi función, y el trabajo de esta oficina es demasiado importante como para obstaculizarlo”, agregó.

La Casa Blanca dijo que Biden no solicitó la renuncia de Lander.

El lunes temprano, Psaki dijo que altos funcionarios del gobierno se habían reunido con Lander sobre sus acciones y la gestión de la oficina, pero indicaron que se le permitiría permanecer en el trabajo y dijo que el gobierno estaba siguiendo un “proceso” para manejar las quejas en el lugar de trabajo.

“Luego de la conclusión de la investigación exhaustiva de estas acciones, los altos funcionarios de la Casa Blanca le comunicaron directamente al Dr. Lander que su comportamiento fue inapropiado y las acciones correctivas que se necesitaban, que la Casa Blanca supervisará para su cumplimiento en el futuro”, dijo.

Psaki agregó: “El presidente ha sido muy claro con todos nosotros sobre sus altas expectativas de cómo él y su personal deberían crear un ambiente de trabajo respetuoso”.

La Casa Blanca dijo que Lander y OSTP deberán tomar ciertas medidas correctivas como parte de la revisión. También dijo que la revisión no encontró "evidencia creíble" de discriminación por motivos de género y que la reasignación del miembro del personal que presentó la denuncia original se "consideró apropiada".

Lander emitió el viernes una disculpa a los empleados de su oficina, reconociendo que "he hablado con colegas dentro de OSTP de una manera irrespetuosa o degradante".

“Lamento profundamente mi conducta”, agregó. “Quiero disculparme especialmente con aquellos de ustedes a quienes traté mal o estaban presentes en ese momento”.

La revisión de la Casa Blanca se completó hace semanas, pero se confirmó, y Lander se disculpó.

La “Política de lugar de trabajo seguro y respetuoso” de Biden se instituyó cuando asumió el cargo y estaba destinada a servir como un contraste de la forma a menudo degradante en que el expresidente Donald Trump y sus ayudantes se trataban entre sí y a los enemigos políticos.

La conducta de Lander y la decisión inicial de la Casa Blanca de apoyarlo provocó cierta consternación dentro de la Casa Blanca y entre los aliados de Biden y creó una distracción innecesaria de la agenda de Biden.

El lunes por la noche, Lander llegó a creer que estaba en una posición insostenible y pensó en renunciar a más tardar el 18 de febrero, “para permitir una transferencia ordenada”.

Hay cinco directores adjuntos, cuatro mujeres y un hombre, en la Oficina de Política Científica y Tecnológica. Kei Koizumi es el subdirector de políticas. La ex jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Jane Lubchenco, es la adjunta de ciencia climática. Sally Benson es la diputada de energía. Carrie Wolinetz es la subdirectora de salud y ciencias de la vida. Alondra Nelson es la subdirectora de ciencia y sociedad.

La sociedad científica general más grande del mundo retiró la invitación a Lander de hablar en su reunión anual poco antes de que se anunciara su renuncia. El director ejecutivo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, Sudip Parikh, dijo que no sabía si eso tenía algo que ver con la renuncia.

“Espero haber enviado el mensaje correcto sobre lo que es importante”, dijo Parikh a The Associated Press el lunes por la noche. “El tiempo de dejar pasar estas cosas ha terminado. No solo en ciencias, sino en lugares de trabajo en todo Estados Unidos”.

“Este es un gobierno que ha puesto gran parte de su capital político en ciencia y tecnología”, agregó Parikh. “Es un papel difícil de cumplir. Es muy posible y muy probable que esa persona sea una mujer”.

Lander, cuyo puesto fue elevado a rango de gabinete por Biden, apareció de manera destacada con el presidente la semana pasada cuando relanzó su programa “Cancer Moonshot” para reunir recursos federales detrás de la investigación y el tratamiento de enfermedades del cáncer.

El director fundador del Instituto Broad del MIT y Harvard, Lander es matemático y biólogo molecular. Fue el autor principal del primer artículo que anunciaba los detalles del genoma humano, el llamado “libro de la vida”.

Su confirmación de su papel en el gobierno de Biden se retrasó durante meses mientras los senadores buscaban más información sobre las reuniones que tuvo con el difunto Jeffrey Epstein, un financiero caído en desgracia que fue acusado de tráfico sexual antes de su suicidio. Lander también fue criticada por restar importancia a las contribuciones de dos científicas ganadoras del Premio Nobel.

En su audiencia de confirmación el año pasado, Lander se disculpó por un artículo de 2016 que escribió que minimizaba el trabajo de las científicas. En la audiencia, también llamó a Epstein “un individuo abominable”.

Lander dijo que "subestimó la importancia de esos avances clave" de las bioquímicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Posteriormente, los dos recibieron el Premio Nobel de Química.

La partida de Lander por motivos de la política respetuosa en el lugar de trabajo de Biden se hizo eco de la renuncia en febrero de 2021 de un subsecretario de prensa de la Casa Blanca, TJ Ducklo, quien fue suspendido y luego renunció por conversaciones amenazantes con un reportero.