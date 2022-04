Biden anuncia medidas para controlar el uso de las “armas fantasma” en EEUU

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas normas para controlar el uso de las llamadas "armas fantasma", de fabricación privada sin y sin número de serie, por lo que son difíciles de rastrear cuando se cometen delitos.

“Si compras un sofá que tienes que ensamblar, sigue siendo un sofá. Cualquiera puede comprar estas armas y ensamblarlas en tan solo 30 minutos”, dijo Biden durante su discurso desde uno de los jardínes de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) hasta ahora solo ha sido capaz de rastrear el 1% de las armas fantasma utilizadas en delitos.

La vicepresidenta Kamala Harris, quien también participó del evento, explicó el peligro de las armas fantasma: “Las armas tradicionales deben tener números de serie que identifican a su dueño, vendedor y que ayudan en las escenas del crimen, pero las armas fantasma no tienen número de serie. Debido a lo enorme que son de adquirir y lo difícil que son de rastrear estas armas presentan una enorme amenaza para nuestras comunidades”.

Biden dijo que su plan hará que sea ilegal fabricar este tipo de armas, las cuales pueden ser de plástico, sin que lleven un número de serie. Además, será ilegal su venta sin que antes se haga una revisión de antecedentes del comprador.

La finalización de las normas sobre las armas fantasma se produce en un momento en el que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia están sometidos a una presión creciente para tomar medidas contra las muertes por armas de fuego y los delitos violentos en Estados Unidos.

BIDEN NOMBRE A NUEVO JEFE DE LA ATF

Durante el evento, Biden también nombró a Steve Dettelbach, un exfiscal de Ohio, como nuevo jefe de la ATF.

“Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger a las personas de esta nación”, dijo Dettelbach.

Biden tuvo que retirar el nombramiento de su primer candidato, el defensor del control de armas David Chipman, después de que el nombramiento se paralizara durante meses debido a la oposición de los republicanos y algunos demócratas en el Senado.

Cada vez son más los delincuentes arrestados en San José en posesión de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas que literalmente se construyen en casa y que no pueden ser rastreadas. Pero no solo eso, sino que tal parece que no hay una ley que las regule.

El presidente agregó que además de regular la venta y compra de estas armas de fuego, también destinará fondos a departamentos de policía y a comunidades afectadas por la violencia armada.

Durante casi un año, las normas se han ido abriendo paso en el proceso de regulación federal. Los grupos pro-seguridad de armas y los demócratas del Congreso llevan meses presionando para que el Departamento de Justicia termine la normativa, aunque es probable que se enfrente a fuerte resistencia y litigios por parte de los grupos de defensa de las armas.

Recientemente, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, imploró al gobierno que actuara con mayor rapidez.

“Ya es hora de realizar un exorcismo de las armas fantasma antes de que la proliferación llegue a su punto álgido, y antes de que más personas resulten heridas, o algo peor”, dijo Schumer en un comunicado. “Mi mensaje es sencillo: No hay que esperar más sobre estas normas federales propuestas”. Las armas fantasma son “demasiado fáciles de construir, demasiado difíciles de rastrear y demasiado peligrosas para ignorarlas”.