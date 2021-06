Empujones y gritos: reunión Biden-Putin termina en completo caos para los periodistas

En un completo caos terminó el detrás de cámara entre los periodistas y reporteros que se peleaban un espacio para captar el histórico momento en que los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin sostenían su primer encuentro cara a cara en Ginebra, Suiza.

Periodistas de todo el mundo se enfrentaron a una especie de batalla campal que terminó en gritos y empujones, mientras Biden y Putin esperaban a ser fotografiados en la villa en la que se realizó la histórica cumbre.

Un periodista de NBC News describió que le dieron codazos y empujones, mientras que funcionarios de seguridad, prensa y gobierno gritaban tanto en ruso como en inglés.

"No me empujen, no me empujen", gritaba una de las periodistas que cubría la inédita reunión entre ambos mandatarios de este miércoles, que se extendió por varias horas.

Al fondo se escuchaba a varios periodistas callándose y peléandose unos a otros. "Respeto, por favor", decía otro.

Mientras esto ocurría, la reunión entre Biden y Putin avanzaba y los periodistas corrían el riesgo de perder la oportunidad de tomar fotografías y videos de los dos líderes sentados juntos y hacerles preguntas.