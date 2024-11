Biden y Trump se reunirán el próximo miércoles en la Casa Blanca

El presidente Joe Biden se reunirá con el presidente electo, Donald Trump, el próximo miércoles en la Casa Blanca, según confirmó este sábado la Casa Blanca.

El encuentro se da tras una invitación de Biden, quien recibirá a Trump en la Oficina Oval a las 11 a.m. del miércoles.

La cita se dará solo días después de que Trump derrotara en las urnas a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales del pasado martes.

Trump se posesionará para su segundo término como presidente número 47 de Estados Unidos el próximo 20 de enero del 2025.

Biden se dirigió a la nación el jueves en lo que fue su primera aparición ante las cámaras tras la decisiva victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris.

"Aceptamos la decisión que tomó el país", dijo en breves declaraciones desde la Casa Blanca. "He dicho muchas veces que no puedes amar a tu país solo cuando ganas. No puedes amar a tu vecino solo cuando estás de acuerdo".

Biden y Trump han tenido una tensa relación durante la campaña presidencial del presidente demócrata antes de que renunciara a la contienda.

Trump lo acusó de estar incapacitado mentalmente para ejercer un segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos.

El republicano se proclamó ganador de las elecciones en la madrugada el miércoles antes de que NBC y otros medios lo proyectaran como ganador y aseguró que su campaña “es el movimiento político más grande que se ha visto” y que un nuevo mandato suyo devolvería “la era de oro de Estados Unidos”.