Juez de California ordenará a Administración Trump que deje de detener a niños inmigrantes en hoteles

Un juez federal dijo el viernes que ordenaría a la administración Trump que deje de detener a niños inmigrantes en hoteles antes de expulsarlos de Estados Unidos, una política promulgada durante la pandemia de coronavirus.

La jueza federal de distrito Dolly Gee indicó que dictaminaría que el uso de hoteles como espacios de detención viola un acuerdo de dos décadas que rige el tratamiento de los niños inmigrantes bajo custodia.

Las agencias de inmigración desde marzo han expulsado a 148,000 personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México en virtud de una declaración de emergencia que cita la pandemia. La administración Trump dice que las personas que cruzan la frontera sin autorización amenazan la salud pública y deben ser expulsadas rápidamente del país. Los defensores de los inmigrantes argumentan que la administración está utilizando la pandemia como pretexto para eludir las leyes federales contra la trata y las protecciones de asilo.

Para evitar que se les permita permanecer en Estados Unidos, la administración Trump ha llevado al menos a 577 niños no acompañados a hoteles desde marzo, donde son detenidos y luego colocados en vuelos de deportación. La mayoría de los niños han sido alojados en hoteles Hampton Inn & Suites: dos en Texas y uno en Arizona.

Eso es en lugar de enviarlos a refugios operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde los menores reciben servicios legales, educación y la oportunidad de ser colocados con familiares que viven en los EE. UU. Actualmente, más de 13,000 camas en las instalaciones del HHS están vacías.

La orden de Gee daría a los abogados que trabajan con jóvenes inmigrantes acceso a los niños que el gobierno está tratando de expulsar en virtud de la declaración de emergencia. Por separado, grupos legales han demandado a los EE.UU. para evitar por completo las expulsiones de niños inmigrantes.

La jueza dijo que le daría al gobierno hasta mediados de septiembre para dejar de usar los hoteles para la detención, excepto para estadías breves cuando los niños son transportados de un lugar a otro. Dijo que su orden se aplicaría tanto a los niños no acompañados como a los niños que cruzan la frontera con sus padres.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato el viernes, pero abogados del gobierno indicaron que considerarían una apelación.

Los contratistas privados de los hoteles controlan a los niños y las familias detenidos durante todo el día y, en general, no permiten que las personas abandonen sus habitaciones. Las familias que han sido detenidas en los hoteles le han dicho a The Associated Press que les sirven comidas regulares, pero que les quitaron los teléfonos de sus habitaciones.

Un padre de Haití alegó que antes de que sacaran a su familia de su habitación, un contratista les dio a él y a su esposa hielo para tragar y alimentar a su pequeña hija, en caso de que se les revisara la temperatura antes de abordar un vuelo. Fueron expulsados ​​a Haití sin posibilidad de solicitar asilo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Negó el uso de hielo como medida de enfriamiento artificial. Ha descrito a los contratistas de MVM Inc. como "especialistas en transporte" que "se aseguran de que cada menor permanezca seguro mientras se encuentre en esta vivienda temporal".

La administración Trump ha argumentado que Gee no tiene la autoridad para detener el uso de hoteles porque los niños que están expulsando quedan fuera de un acuerdo judicial de larga data conocido como el acuerdo de Flores. Anteriormente, ha apelado varias de las sentencias de Gee contra las prácticas de detención.