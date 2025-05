¿Cómo la falta de trabajadores del campo podría impactar la economía local?

Se calcula que 75% de los trabajadores del campo en California son indocumentados. Es una fuerza laboral que diariamente se enfrenta al desafío de ir a trabajar bajo el peligro de ser arrestados por las autoridades migratorias.

“Antes había más gente, ahora se mira menos gente trabajando en esto. Por lo que dice, que hay redadas de migración”, dice Juan, un trabajador del campo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El miedo ha paralizado a algunos que se han visto obligados a tomar decisiones drásticas.

“Hemos visto muchas familias que se han ido a sus pueblos. Deciden y dicen ‘prefiero irme con algo que irme sin nada’”, dijo Luz Gallegos, directora de TODEC Legal Center.

Juan Manuel Pedroza, profesor de sociología de UC Santa Cruz, destaca que ese miedo es real y la comunidad se encarga de correr la voz.

“Vemos que no solamente los trabajadores deciden no ir al trabajo, sino que también se quedan en su casa con sus niños”, dice Pedroza.

Impacto en la economía local

Mientras tanto, se teme que la falta de trabajadores del campo, impacte la economía local.

“La economía está en un estatus frágil y menos trabajadores significa menos cosecha y más riesgo, no solamente para los que están trabajando, sino para todos nosotros que necesitamos las cosechas para alimentarnos”, destaca Pedroza.

Esta situación se refleja en los distintos campos de cultivo de California.

“Se han perdido muchos productos”, dijo el encargado de varios cultivos que no quiso revelar su nombre.

"Hay varias cosechas al mismo tiempo. Está la naranja, los limones, las verduras y se ocupan muchos trabajadores. Entonces pues, la verdad, los poquitos que hay se los comparten y entonces están faltando manos”.

Una de las frutas más cultivadas en California es la fresa. El 90% de lo que se consume en el país se cosecha en el estado, según fuentes de USDA en Cal Poly San Luis Obispo.

A pesar del miedo, hay trabajadores que no se rinden.

“¿Qué tiene miedo la gente de salir a trabajar? Pues tenemos que salir”, dice Juan. "Pues, si no trabajamos, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a sobrevivir?”

¿ Una opción para los trabajadores del campo indocumentados?

La nueva administración ha sugerido una opción para ayudar a estos trabajadores. El 10 de abril, el presidente Trump mencionó la posibilidad de que a los trabajadores de campo y hotelería se les permitiera trabajar en forma legal.

Para ello, deberían salir del país y regresar con permisos que les permitan trabajar en forma legal, si sus empleadores los patrocinan.

“Son buenas noticias, obvio, que están considerando las necesidades del país”, dijo la abogada de inmigracion Alma Rosa Nieto.

“Sin embargo, se habló en términos muy generales. No sabemos aún realmente los requisitos, quién va a ser elegible, quién no va a ser elegible”.

El mandatario no especificó si la salida de estos trabajadores sería voluntaria o por otros medios.

“Yo no le diría a nadie que saliera del país a tratar de hacer esto sin que sepamos si va a haber factores de inelegibilidad que les pudiera afectar y que no puedan regresar a Estados Unidos”, dijo la abogada.

La propuesta del presidente Trump no es algo concreto todavía, por lo que la abogada Nieto recomienda no caer en las manos de estafadores que les prometan tramitar su caso bajo este “programa” que aún no existe.