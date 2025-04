¿Cómo es la deportación de un inmigrante en EEUU? Te explicamos el paso a paso

Cada año, miles de inmigrantes se enfrentan a un proceso de detención y deportación en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa una vez que alguien es detenido por las autoridades migratorias?

Abogados consultados indican que entre las claves está actuar con rapidez y también recolectar evidencia y tenerla lista antes de que ocurra una detención.

Pero la detención puede ocurrir en operativos de ICE, revisiones en aeropuertos, en lugar de residencia o incluso tras ser arrestado por otro delito. Y ya no hay oportunidad de fianza como antes, dicen los abogados de inmigración.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos, te explicamos cómo es el paso a paso de una deportación en EEUU.

¿Qué pasa antes de la deportación?

El proceso inicia con una orden de arresto, o también bajo una orden de no liberación por pedido de inmigración en una cárcel de la ciudad o condado por un delito criminal.

El arrestado puede pasar ahí 48 horas, antes de ser transferido por ICE a un centro de detención, que puede estar lejos de donde fue inicialmente detenido. Allí se determina si una persona puede ser liberada bajo fianza o estará detenida hasta su audiencia con un juez de inmigración.

Si ICE no otorga fianza, el detenido o su abogado pueden solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Eso puede tardar dos semanas, y en la audiencia el juez determina si otorga fianza o si procede una deportación. En este escenario, la persona puede apelar ante la Junta de apelaciones de inmigración.

Posteriormente, sin apelaciones o por deportación previa, ICE coordina la expulsión.

“Va a ser una pelea para sacar a una persona bajo la custodia de inmigración. Pero es posible tener que mostrar tres cosas: Primero, que la persona está bajo la jurisdicción del juez. Segundo, que esa persona no es un peligro para la comunidad. Tercero, no hay riesgo de no comparecer”, destaca Óscar Escoto, abogado de inmigración.

Recuerde

Tenga presente que a diferencia de las fianzas criminales, las fianzas de ICE deben pagarse por completo.

Si usted es detenido por otro delito y después por ICE, son dos fianzas diferentes, al igual que son dos abogados diferentes, uno de defensa criminal y otro de inmigración que deben llevar su caso.

Son al menos $1,500 la fianza por un caso migratorio, indican los abogados, pero puede ser una cantidad más alta.

Algo que es muy relevante en los procesos de inmigración es el buen carácter moral. Por ejemplo, que ha pagado sus impuestos, que va a una iglesia, que ha trabajado de voluntario, que ha apoyado a sus hijos.

Cartas que demuestran que esta persona no es un riesgo para la seguridad nacional pueden ser importantes.

“Requerimos mucho de asistencia de la familia para que nos den la documentación necesaria”, indican abogados.

Este documento legal son de gran relevancia para encargar a sus hijos o bienes con alguien más. Este sábado usted puede acudir a la sede consular por una.

