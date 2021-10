Más de un millón de hondureños en EEUU se quedan sin tarjeta de identidad de su país

NUEVA YORK — Más de un millón de hondureños en Estados Unidos se han quedado sin la nueva tarjeta de identificación de su país y, por el momento, sin la posibilidad de votar en las elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras.

El problema va más allá de los comicios: las tarjetas de identidad con las que cuentan expiran el 15 de octubre y sin las nuevas se teme que no puedan realizar ningún trámite en los 14 consulados que hay en Estados Unidos.

La falta de carnets se debe a que no se ha incluido a la mayoría de los hondureños que viven aquí en el nuevo proceso de “enrolamiento”, como se conoce en Honduras, o depuración del registro de personas que realiza el país. La inscripción arrancó en 2020 en Honduras y se hace a través de máquinas especializadas que toman huellas dactilares y otros datos. Una vez registrada la persona, se genera el carnet, que puede tardar meses en ser entregado al respectivo hondureño o hondureña.

El Registro Nacional de Personas (RNP), encargado del “enrolamiento”, asegura que la cancillería es la encargada de realizar el proceso en Estados Unidos mientras que la cancillería asegura que es el RNP quien debe enviar los equipos especializados y personal a Estados Unidos para registrar a los hondureños allí. Mientras tanto, la frustración aumenta entre la comunidad hondureña, que vive sobre todo en estados como Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

Juan Flores, presidente de un grupo llamado Fundación 15 de Septiembre, aseguró que se siente “indignado” porque los hondureños que viven en el extranjero aportan millones de dólares a su país en remesas. Sin embargo, ahora se quedarán sin identificación a menos que Honduras amplíe el plazo de expiración de las viejas tarjetas, dijo.

“Estamos haciendo ese llamado al Congreso”, afirmó Flores. “Este es un problema al que hay que poner atención porque es un problema de seguridad nacional, tanto para Honduras como para Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que en territorio de Estados Unidos van a haber ciudadanos que no se sabe de qué país son? Que no tienen identificación y que no pueden obtenerla”.

Entre 1.5 y dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, calculan las autoridades hondureñas. Según los últimos datos del censo estadounidense son poco más de un millón pero muchos llegan por vías irregulares y no se inscriben en el censo, así que la cifra podría ser más alta.

Se espera que el 28 de noviembre Honduras escoja a un nuevo presidente tras los ocho años que Juan Orlando Hernández lleva en el puesto. Hay 15 candidatos a la presidencia pero Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Partido Liberal, Xiomara Castro, de Zelaya de Libre y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, son los que tienen más posibilidades de ganar.

La participación de los hondureños que viven en Estados Unidos en el proceso electoral de su país suele ser muy baja. El problema a corto plazo para muchos será si llega el 16 de octubre y no pueden hacer trámites como renovar pasaportes, el documento que Estados Unidos acepta en escuelas, bancos o hospitales.

La cancillería de Honduras asegura que hace meses se solicitó personal al RNP y equipos de “enrolamiento” para iniciar el proceso de inscripción en varias ciudades estadounidenses. La vicecanciller Nelly Jerez dijo a la AP que el RNP llevó equipos a 14 ciudades pero que, al cabo de poco, éstos presentaron daños y fallas y tuvieron que ser devueltos a Honduras.

“De 26 equipos, 21 regresaron completamente quemados y malos”, dijo Jerez. “Se quedaron el resto en Seattle, Boston, Charlotte y Miami. Los de Miami y Charlotte también ya presentaron problemas así que por ende nosotros no podemos hacer más”.

“Mientras el Registro no salga con los equipos y no salga con las brigadas, en los consulados no podemos hacer nada porque los equipos no los tenemos nosotros,” dijo la vicecanciller. Añadió que mientras funcionaron los equipos en Estados Unidos se logró inscribir a unos 13,000 hondureños. “A la fecha el Registro no nos ha enviado la tarjeta de identidad (para ellos)”, aseguró.

El magistrado del RNP, Óscar Rivera, afirmó que su entidad no es la encargada de realizar el “enrolamiento” en el extranjero, sino la cancillería. “Nosotros sólo acompañamos, quien opera ese servicio es la cancillería”, declaró a The Associated Press. “Hace más de seis meses les asignamos (a cancillería) 100 kits (de “enrolamiento”) para instalarse en los consulados”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que los hondureños que no tienen su identificación no puedan votar en las elecciones, Rivera dijo que “Votar es labor del CNE (Consejo Nacional Electoral)”. Si el CNE mantiene su posición de que sólo se puede votar con la tarjeta nueva, entonces se confirmaría que muchos hondureños en el extranjero se quedarán sin participar en las elecciones.

Hondureños en Estados Unidos se han manifestado este año en varios consulados para pedir su nuevo documento de identidad. “Muchos migrantes que han salido de Honduras después de 2017 se les extravía su identificación o se la quita inmigración (estadounidense). Muchos no tienen identificación (hondureña) en Estados Unidos para hacer trámites,” dijo Flores. “Entonces estamos en un serio problema”.