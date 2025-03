Lo deportan por error durante proceso de residencia permanente

SAN DIEGO - Luego de 30 años de no salir del país, David Valdez obtuvo un permiso de viaje mientras avanzaba su proceso de residencia permanente en Estados Unidos. Visitó a su madre en Sinaloa, México y el 2 de marzo, durante su regreso por la Garita Internacional de San Ysidro fue retenido por agentes de CBP.

“Iba tan confiado al departamento de migración y al suceder todo esto que pasé la verdad si me dañó al final si me sentí mal como un criminal como me trataron”, contó a Telemundo David Valdez, originario de México.

David ha vivido en el país desde hace 30 años y fue en 2024 cuando su hijo sometió la solicitud de residencia permanente para él. Actualmente cuenta con número de Seguro Social y permiso de trabajo.

Fueron cerca de 10 horas las que David estuvo retenido en la garita, cuenta que ahí lo interrogaron en repetidas ocasiones, le tomaron las huellas dactilares, tomaron fotografías y lo esposaron. Finalmente lo deportaron.

“Me seguían preguntando lo mismo, lo mismo como 5 veces tomándome huellas, fotos como quererte hacerte sentir mal cuando en realidad no encuentran la manera como culparte de algo, hostigándote”, expresó David.

Fueron 2 días de incertidumbre. Uno de sus abogados, asegura que la salida de David de los Estados Unidos era legal mientras avanzaba su ajuste de estatus migratorio.

“Yo mandé un correo directamente con un supervisor explicándole y mostrándole que fue un error de su parte”, detalló Carlos Ramírez, abogado de Inmigración.

Dos días después recibió una respuesta, avisándole que su cliente sería admitido de nuevo al país y la orden de deportación sería anulada. La única explicación fue que presuntamente David contaba con un antecedente penal.

“Pude someter evidencia que él no tiene ningún delito que lo puede ser inelegible para esta petición de residencia”, recalcó el abogado Ramírez.

“Son personas que no quieren reconocer, no aceptan, nunca te escucharon, es más ni me escucharon de un principio, menos dar su cara para pedir disculpas ni nada”, señaló David.

Las Agencias Federales hasta ahora no han respondido nuestra solicitud de información sobre este caso.

“Si tienen algún antecedente penal o tienen alguna deportación anteriormente van a tener que tener mucho cuidado antes de salir, hablen con un abogado antes de salir”, agregó la abogada Noemí Ramírez.

La abogada califica la deportación inmediata de David y el proceder de CBP como arbitrario.

También agregó que solo los ciudadanos estadounidenses tienen la garantía de reingresar al país, quienes cuentan con Advance Parole como su cliente pueden ser sujetos a interrogatorios, arrestos y deportaciones. Para los residentes permanentes es similar, aunque solo un Juez es quien puede retirarles su estatus legal.