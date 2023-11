Hacer el trabajo sucio: ¿Cuál es la ruta de la basura?

ARIZONA- La jornada comienza antes de las tres de la mañana y cada desecho suma. Botes, comida, bolsas o latas se encuentran a su paso. Su trabajo los expone a estar en contacto con objetos portadores de bacterias. El retirarlos de la via pública ayuda a que no se propaguen en la comunidad.

Se trata del recorrido de los trabajadores encargados de recolectar basura en Phoenix, una ciudad clasificada como la quinta más contaminada por el ozono en el país, según el informe más reciente de la calidad del aire de la Asociación Americana del Pulmón.

Entre los que se encargan de esta importante labor esta Carlos Osuna que ha recolectado basura por los últimos 28 años. La mezcla penetrante de desechos se ha convertido en una constante.

“Es igual todo es igual, ya al mes todo es igual, te impones como todo”.

Su trabajo es imparable, se tiene hora de ingreso, pero no de salida.

El condado Maricopa ha sido el de mayor crecimiento del país en los últimos años con un aumento del 1.3% en su población desde 2021.

“Es cambiado, es más grande la ciudad, mucha más gente antes acabábamos más temprano, pero lo que es la basura es doble o triple de lo que era antes, es un trabajo que no se va a acabar”, añadió Carlos.

Estados unidos ocupa el 4% de la población a nivel global. Los altos niveles de contaminación del aire pueden causar una variedad de resultados adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

LA VIDA EN LA BASURA

Detrás de los residuos para muchos hay segundas oportunidades. Telemundo Arizona realizó un recorrido en un centro de recolección localizado en el norte del valle para conocer paso a paso el procesamiento de desechos.

Eduardo Rodriguez, director de Obras Públicas para la ciudad de Phoenix explicó la función de un centro de reciclaje.

“En la ciudad de Phoenix tenemos dos unidades de transferencia donde tomamos todo el material que viene, no solo el reciclaje, si no la basura, si no los orgánicos”

En este lugar la basura no es simplemente basura, es un recordatorio de los que consumimos.

“En los botes de basura todavía vemos hasta el 20% de material de reciclaje y que no llega nunca a nuestro bote azul”, añadió.

Entre el sonido de las máquinas se trabaja de forma incansable para darle vida a algo que muchos daban por perdido.

“Todo es reciclable, lo que es de plástico no se vaya por el número del símbolo que viene ahí”.

“Solamente con residentes de la ciudad de Phoenix recolectamos 120 mil toneladas de reciclaje cada año”, añadió.

El objetivo no solo es reciclar, es transformar la manera que vemos y pensamos sobre lo que arrojamos a la basura.

“Nuestra meta es desviar hasta el 50% de basura que viene de nosotros para el año 2030 y para el año 2050 queremos hacer cero basuras”, comentó.