Guns N’ Roses llegará a Phoenix como parte de su gira mundial de conciertos en 2023

PHOENIX— La banda de rock Guns N’ Roses anunció su regreso a los escenarios para una gira mundial que incluye una presentación en el centro de Phoenix este otoño.

La banda, con éxitos como "Welcome to the Jungle", "November Rain", "Sweet Child O' Mine" y más, comienza una gira por el extranjero en junio antes de regresar a Estados Unidos en agosto.

La agrupación está programados para ofrecen un concierto en el Chase Field el miércoles 11 de octubre. Los boletos salen a la venta este viernes 24 de febrero a las 10 a.m. a través de Live Nation.

Los integrantes del club de fans de Guns N' Roses Nightrain tendrán acceso a la preventa a partir de las 10 a. m. del miércoles 22 de febrero.

Para más información sobre la gira de Guns N’ Roses sigue este enlace.