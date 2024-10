“En México, no tienes derechos”: ciudadanos binacionales acusan malos tratos

TIJUANA - Ciudadanos mexicoestadounidenses acusan de malos tratos y discriminación a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) mexicana en el puente internacional de San Ysidro en Tijuana, la principal ciudad en la frontera de México con Estados Unidos.

Usuarios de esta garita y empresarios de la zona turística de Tijuana denunciaron este viernes en entrevistas con EFE que los agentes les cobran con "prepotencia" un nuevo impuesto de ingreso por ser "de origen extranjero", lo que podría afectar el turismo fronterizo.

Esta tarifa tiene que ver con el Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas (DNR), que se instauró en 2015, pero no se aplicó hasta el 20 de septiembre pasado, cuando el INM lo activó, lo que generó caos, molestias e incertidumbre en la garita.

MALAS EXPERIENCIAS

Martha, una mujer mexicoestadounidense que se identificó así para evitar repercusiones, expuso a EFE que el 10 de octubre, cuando regresaba a Tijuana, agentes de la Guardia Nacional la abordaron en su automóvil para pedirle su documentación, que antes ella podía mostrar de forma digital sin problema.

"Uno de los agentes a fuerza (forzosamente) quería que yo le presentara el pasaporte físico y me decía que me tenía que regresar, pero no me quería regresar mis documentos y le expliqué que eso era ilegal y lo que me dijo es que en México, que también es mi país, yo no tenía derechos”, refirió.

Otro caso similar fue el de José Armando, quien nació en Estados Unidos y vive allá, pero cada semana cruza para visitar a sus padres.

Él contó a EFE que solía cruzar sin ningún problema, “pero de un momento a otro cambiaron las cosas y pidieron documentos que no tenía”.

“Con este tipo de malas experiencias, que seguramente les ha pasado a muchas personas, seguramente algunas de ellas ya no van a querer venir a Tijuana o se van a limitar a querer venir, por esos malos tratos que nos están dando, ni ganas siquiera de asomarse", señaló.

REPERCUSIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO

Karim Chalita, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), compartió a medios que la incertidumbre en el sector turístico es latente.

“Esto ha generado una inconformidad principalmente en aquellas personas que han venido de forma repetitiva y que saben que antes no tomaba tanto tiempo, no se cobraba y no se daba esa prepotencia con los agentes al cruzar", manifestó.

Aclaró que no están en contra de los cobros, “porque otros países también lo hacen”, pero sí consideró que “hace mucha falta una campaña informativa para las personas y usuarios, principalmente por parte del INM y agilizar y tener criterio para determinar entre las personas a las que se les va a cobrar".

Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación del estado de Baja California, aceptó ante los medios que es una situación que genera mucha polémica entre la ciudadanía, pero que “ya están atendiendo” y lo resolverán una vez que entre en funciones el nuevo director del INM, Sergio Salomón, en diciembre.

“Hemos estado en pláticas constantes con el nuevo director y ahora que entre en funciones nos sentaremos con él, queremos aclarar que este procedimiento y el cobro en la garita no es irregular y se cobra solo a personas extranjeras que van a estar más de siete días en la ciudad”, dijo.

Las nuevas normas prohíben a las autoridades otorgar asilo a los migrantes cuando consideren que la frontera está siendo abrumada.