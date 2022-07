Elecciones primarias en Arizona: vence fecha límite para enviar voto por correo

PHOENIX – Se acerca la fecha límite para la opción de envío por correo para las elecciones primarias en Arizona. Sin embargo, existe otras formas de votar en la última semana previa al día de las elecciones.

De acuerdo con las autoridades electorales, si envías una boleta completa por correo después del martes, es posible que no llegue a tiempo. Los matasellos no importan; las boletas deben llegar a las oficinas electorales del condado antes de las 7 p.m. 2 de agosto o no se contarán.

Si te interesa trabajar en las próximas elecciones en el condado Maricopa. Haz clic en este enlace para ver las vacantes disponibles.

El martes también es el último día para pedirle a la oficina del registrador que le envíe una boleta para votar de forma anticipada.

Pero si no ha podido completar su boleta electoral, aún puede devolver las boletas de votación anticipada completas en un buzón oficial o centro de votación hasta las 7 p.m. el día de las elecciones.

También puede votar en persona en cualquier centro de votación abierto hasta el día de las elecciones si desea evitar el sistema de votación por correo.

