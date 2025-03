Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar, a casi 30 años después de asesinar a Selena

Nota del Editor: El título SEO original de esta nota indicaba erróneamente que Yolanda Saldívar había obtenido la libertad condicional. Se ha corregido.

SAN ANTONIO, Texas — Tres décadas después de que el asesinato de la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez conmocionara a la comunidad latina, la mujer que disparó el arma tendrá que seguir encarcelada.

Yolanda Saldívar — una exenfermera que se había convertido en presidenta del club de fanáticos de Selena y gerente de su boutique, Selena Etc — no será liberada tras una decisión tomada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

La mujer, de 64 años, ha estado cumpliendo cadena perpetua en la Unidad Patrick L. O'Daniel, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas, tras ser declarada culpable del asesinato de la leyenda el 26 de octubre de 1995.

Saldívar, que había sido despedida de su trabajo en los negocios de Selena tras ser acusada de malversación de fondos, ha mantenido que su muerte fue accidental.

"Me asustó", dijo Saldívar en una entrevista realizada para la docuserie, Selena & Yolanda: Los Secretos Entre Ellas. "No sabía que mi arma se había disparado. No sabía que le había dado. La asustó, me asustó. Nunca hubo intención de hacerle daño".

Reacción de la cuenta oficial de Selena

Tras la decisión, la cuenta oficial de Facebook de la difunta cantante publicó un comunicado que decía en parte lo siguiente:

"Hoy, estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Aunque nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que nos fue arrebatada, y a millones de fans en todo el mundo, demasiado pronto," decía el comunicado.

La noche del asesinato en un motel de Corpus Christi

A sólo dos semanas de cumplir 24 años, Selena ya había saltado a la fama y se había convertido en un icono cultural en los corazones de la comunidad mexicano-estadounidense y más allá con su estilo musical tejano.

Aunque hablaba inglés, Selena cantaba en español, algo que resonó e inspiró a sus seguidores, que la llamaban la "Reina del Tejano".

Como vocalista de su banda familiar, Selena y los Dinos, la cantante no sólo era admirada por sus seguidores, sino también por la industria musical. La cantante ganó su primer premio Grammy al mejor álbum mexicano-americano en 1994 con "Selena Live".

Pero su exitosa carrera llegaría a su fin la noche del 31 de marzo en el Days Inn de Corpus Christi, Texas.

Tras la acusación de malversación, Selena acordó una reunión con Saldívar para tomar el control de sus finanzas y recuperar los documentos que necesitaba, según el testimonio prestado durante el juicio.

Cuando Saldívar entró en la habitación 158 del motel llevaba un revólver Taurus del calibre .38, un arma que, según dijo, compró para protegerse después de que la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, la acusara de robar dinero.

Esa noche, Saldívar utilizaría su arma para dispararle mortalmente a la cantante en la parte superior derecha de la espalda.

Herida, Selena consiguió correr hasta la recepción del motel, donde nombró a su asesina antes de colapsar. Fue trasladada de urgencia al Corpus Christi Memorial Hospital, donde murió una hora después.

Nueve horas de enfrentamiento con la policía

Tras dispararle a Selena, Saldívar se fue al aparcamiento del motel donde se quedó con la pistola cargada apuntando a sí misma.

Mantuvo un enfrentamiento con la policía que duró 9 horas antes de que pudieran acercarse a ella y detenerla.

¿Qué sucedió en el juicio de Yolanda Saldívar?

El juicio se trasladó a Houston debido a la intensa publicidad.

Los fiscales sostuvieron que Saldívar disparó a la joven de 23 años después de que la familia de la cantante sospechara que ella había malversado $30,000. La defensa argumentó que el arma se disparó accidentalmente.

El 23 de octubre de 1995, el jurado condenó a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años — los cuales se cumplen este 2025.

Saldívar no enfrentó la pena de muerte porque el crimen no contenía ninguna de las circunstancias agravantes requeridas por la ley de Texas, como un asesinato múltiple o un asesinato cometido durante un robo.

En 1999, la Corte de Apelaciones Criminales en Austin rechazó la primera solicitud de Saldívar para un nuevo juicio. En 2000, su abogado Bill Berchelmann pidió al estado que revisara el juicio. Argumentó que los fiscales desestimaron erróneamente a jurados potenciales por su raza, no revelaron el historial criminal de un testigo además de que hicieron comentarios inapropiados en la corte. Dijo que la policía también violó los derechos de Saldívar al interrogarla después de que ella solicitó un abogado.

En 2009, Saldívar perdió una apelación porque fue presentada en el condado equivocado. Ella había solicitado que se ordenara avanzar con una apelación presentada nueve años antes en el Condado de Nueces, pero la corte de apelaciones criminal más alta del estado dijo que debería haberse presentado en el Condado de Harris, donde fue juzgada y condenada.