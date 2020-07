Vicegobernador de Texas sobre el Dr. Anthony Fauci: “no sabe de qué habla”

En medio del repunte de nuevo casos de coronavirus en Texas, el vicegobernador Dan Patrick fustigó a Anthony Fauci y dijo que el doctor "no sabe de qué está hablando", mientras que defendió el manejo que se ha hecho de la pandemia desde la gobernación.

Fauci es miembro del equipo del presidente Donald Trump para el manejo de la pandemia y recientemente ha alertado sobre los peligros de resurgimiento de picos de contagios si no se toman medidas severas.

En una entrevista con Fox, Patrick además dijo que Fauci se ha equivocado "en cada ocasión y en todo" apenas horas después que Texas reportara casi 7,000 nuevos casos de COVID-19 y una emergencia creciente respecto al número de hospitalizaciones.

Aún así, se piensa que el número de contagios podría ser más alto porque muchas personas no se realizan la prueba y otras podrían tener el virus sin mostrar síntomas.

Patrick, quien encabeza el comité por la reelección de Trump en Texas, es un conservador que ha defendido la reapertura del estado que incluso ha sido de las más tempranas en la nación. En marzo atrajo la atención nacional tras decir que los mayores de 70 años, determinados como población de riesgo por los Centros para el Control de Enfermedades, podrían cuidarse a sí mismos.

Sus últimos comentarios responden a la preocupación de Fauci al decir ante el Senado que le preocupa un reapertura apresurada en algunos estados. "No sabe de lo que habla. No nos hemos saltado nada, lo único de lo que paso es de escucharlo a él", dijo Patrick a Laura Ingraham antes de añadir: "no necesito más su consejo".

El gobernador Greg Abbott ha mencionado que ha conversado con Fauci y la doctora Deborah Birx, coordinadora del equipo especial de la Casa Blanca para el manejo de la pandemia.