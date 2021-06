LOS ÁNGELES, California - La viuda de Kobe Bryant, Vanessa, arremetió este jueves en las redes sociales por el aparente lanzamiento de unos tenis que ella misma diseñó en honor a su difunta hija, Gianna, pero que nunca aprobó para la venta o el lanzamiento.

En su cuenta de Instagram, Vanessa Bryant publicó una foto de alguien sosteniendo uno de los zapatos, que ni siquiera ella tiene.

“Este es un zapato en el que trabajé en honor a mi hija, Gianna'', escribió Bryant. “Se iba a llamar el zapato 'Mambacita' como un color exclusivo en blanco y negro en los zapatos de su papá. Elegí los colores en honor a su uniforme, el número 2 que llevaba al igual que su uniforme, en la parte interior con Kobe y Gigi en dorado en lugar de la firma de Kobe, los detalles interiores del zapato (mariposa, alas, halo), etc.

“Los zapatos 'Mambacita' NO están aprobados para la venta. Quería que se vendiera para honrar a mi hija con TODAS las ganancias en beneficio de nuestra fundación @mambamambacitasports, pero no volví a firmar el contrato con Nike y decidí no vender estos zapatos. En primer lugar, no se aprobó la fabricación de los zapatos Mambacita. Nike NO me ha enviado ninguno de estos pares a mí ni a mis niñas. No sé cómo alguien más tiene en sus manos unos zapatos que diseñé en honor a mi hija, Gigi, y nosotros no. Espero que estos zapatos no se vendan, @nike”.

No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios de Nike.

Bryant pidió ayuda para determinar cómo alguien pudo obtener los zapatos y dijo: “... eso sería genial porque mis hijas y yo no tenemos ninguno de los zapatos Mambacita de Gigi”.

Otra publicación que compartió incluyó un tweet que sugería que un minorista llamado Foot Patrol en el Reino Unido había “lanzado algunos pares antes por accidente”.

Kobe Bryant y Gianna, de 13 años, murieron con otras siete personas en un accidente de helicóptero en Calabasas en enero de 2020.