Tornado arrasa comunidad de Iowa: hay múltiples muertes y cuantiosos daños

GREENFIELD, Iowa — La Patrulla Estatal de Iowa confirmó el martes múltiples muertes por un tornado y al menos una docena de heridos debido a las tormentas, pero no ha dado a conocer cifras específicas.

"Tenemos muertes confirmadas", dijo el sargento de la Patrulla Estatal de Iowa Alex Dinkla en una conferencia de prensa el martes por la noche. Añadió que las autoridades aún estaban determinando el número total.

Las poderosas tormentas que azotaron el Medio Oeste provocaron múltiples tornados, incluido un tornado feroz que arrasó la pequeña ciudad de Greenfield, en Iowa, con una población de unas 2,000 personas ubicada a unas 55 millas (88.5 kilómetros) al suroeste de Des Moines. El tornado creó un paisaje desolador de casas y negocios destruidos, árboles y automóviles destrozados y escombros esparcidos por todas partes.

Después de la tormenta, partes de Greenfield parecían devastadas. Montículos de madera rota, ramas, piezas de automóviles y otros escombros cubrían los lotes donde alguna vez estuvieron las casas. Los automóviles yacían destrozados y doblados, mientras que las casas dañadas permanecían torcidas contra el cielo gris y nublado. Los árboles estaban, apenas, desprovistos de ramas u hojas. Los residentes se ayudaron mutuamente a rescatar muebles y otras pertenencias de montículos de escombros o de casas que apenas quedaron en pie.

Rogue Paxton dijo que se refugió en el sótano de su casa cuando pasó la tormenta. Le comentó a WOI-TV que pensó que la casa se había perdido, pero dijo que su familia tuvo suerte.

“Pero todos los demás no lo son tanto, como mi hermano Cody, su casa acaba de ser arrasada”, dijo Paxton. “Luego ves a toda esta gente aquí ayudándose unos a otros…Todo va a estar bien porque nos tenemos el uno al otro, pero va a ser muy, muy difícil. Es un desastre".

Se informaron múltiples tornados en todo el estado y aparentemente uno también derribó varias turbinas eólicas de 250 pies (76 metros). La estación de televisión KCCI-TV de Des Moines, Iowa, mostró al menos tres turbinas eólicas derribadas por un aparente tornado en el suroeste de Iowa, y al menos una estaba en llamas con humo negro saliendo de la estructura doblada.

Los parques eólicos están construidos para resistir tornados, huracanes y otros vientos poderosos. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las turbinas están diseñadas para apagarse cuando los vientos exceden ciertos umbrales, generalmente alrededor de 55 mph (88.5 kph). También bloquean y aplanan sus palas y giran hacia el viento para minimizar la tensión.

El hospital del Sistema de Salud del Condado de Adair en Greenfield resultó dañado por la tormenta, pero el portavoz de Mercy One, Todd Mizener, dijo que no tenía más detalles. El hospital está afiliado a Mercy One y los funcionarios se dirigían a Greenfield para evaluar los daños.

La ciudad se anuncia a sí misma como un lugar del tipo “el saludo amistoso mientras caminas”, con calles arboladas (antes de la tormenta) y “el estallido de los fuegos artificiales o el centelleo de las luces” en días festivos especiales. Greenfield, que también se promociona como el “lugar perfecto para crecer”, se enorgullece de ser una ciudad donde los dueños de negocios saben su nombre y los vecinos ayudan a los vecinos, según su página de visitantes.

Mary Long, propietaria de Long's Market en el centro de Greenfield, dijo que pasó la tormenta adentro de su negocio en la histórica plaza de la comunidad, que en gran medida evitó daños. Long dijo que parecía haber daños generalizados en los lados este y sur de la ciudad.

“Podía escuchar este rugido, como el proverbial tren de carga, y luego ya estaba hecho”, detalló.

Camille Blair dijo que la oficina de la Cámara de Comercio de Greenfield donde trabaja cerró alrededor de las 2 p.m. delante de la tormenta. Salió de su casa para describir los daños generalizados y los escombros esparcidos.

"Hay un daño bastante significativo en el techo de varias casas que sé que necesitarán techos completamente nuevos", dijo. "Y puedo ver desde mi casa que iba en línea recta por la calle".

En el extremo suroeste de Iowa, un video publicado en las redes sociales mostraba un tornado justo al noroeste de Red Oak. Más al este y al norte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples avisos de tornado para zonas cercanas a las localidades de Griswold, Corning, Fontanelle y Guthrie Center, entre otras.

Iowa ya estaba preparado para un tiempo severo después de que el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional diera a la mayor parte del estado una alta probabilidad de ver tormentas eléctricas severas con potencial para tornados fuertes. Las escuelas públicas de Des Moines terminaron las clases dos horas antes y cancelaron todas las actividades nocturnas antes de las tormentas.

Los avisos de tormentas y tornados se trasladaron a Wisconsin el martes por la tarde y la noche, incluido un aviso para la ciudad capital del estado, Madison.

Más temprano ese mismo día, los residentes del oeste de Omaha, Nebraska, se despertaron con las sirenas meteorológicas a todo volumen y cortes de energía generalizados mientras lluvias torrenciales, fuertes vientos y gran granizo azotaban el área. El diluvio inundó sótanos y coches sumergidos. La estación de televisión KETV mostró a los bomberos llegando para rescatar a personas de los vehículos.

En Illinois, las tormentas de polvo obligaron a las autoridades a cerrar tramos de dos carreteras interestatales debido a la baja visibilidad. Ráfagas de viento de entre 56 kph (35 mph) y 74 kph (45 mph) azotaron el área de McLean, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Chuck Schaffer.

“A veces no hay visibilidad”, publicó la policía estatal en la plataforma de redes sociales X.

Las tormentas se produjeron tras días de tiempo extremo que han devastado gran parte del centro del país. Fuertes vientos, grandes granizos y tornados azotaron partes de Oklahoma y Kansas el domingo por la noche, dañando viviendas e hiriendo a dos en Oklahoma.

Otra ronda de tormentas el lunes por la noche azotó Colorado y el oeste de Nebraska y vio la ciudad de Yuma, Colorado, cubierta por granizo del tamaño de pelotas de béisbol y de golf, convirtiendo las calles en ríos de agua y hielo. Se utilizaron cargadores frontales para mover granizo de medio pie de profundidad (1.83 metros de profundidad) el martes.

La semana pasada, tormentas mortales azotaron el área de Houston en Texas y mataron al menos a ocho personas. Esas tormentas del jueves dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas durante días, dejando a tejanos en la oscuridad y sin aire acondicionado durante el tiempo cálido y húmedo. El total de muertes aumentó el martes de siete para incluir a un hombre que murió por intoxicación por monóxido de carbono mientras hacía funcionar un generador después de que se fue la electricidad. Los vientos huracanados redujeron los negocios y otras estructuras a escombros y vidrios rotos en los rascacielos del centro.

Se esperaba que las tormentas del martes trajeran gran parte de los mismos fuertes vientos, fuertes lluvias y granizo a Minnesota y parte del norte de Missouri, dijo Bob Oravec, pronosticador principal del Servicio Meteorológico Nacional.

Dijo que se espera que el sistema gire hacia el sur el miércoles, provocando un tiempo más severo en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y el sur de Missouri.