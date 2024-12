TikTok pide a Corte Suprema una orden de emergencia para frenar su prohibición en EEUU

TikTok le solicitó el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de manera urgente para bloquear la ley federal que prohibiría la popular plataforma en el país a menos que su empresa matriz en China acceda a venderla.

Los abogados de la compañía y de ByteDance, con sede en China, instaron a los jueces a intervenir antes de que el 19 de enero venza el plazo establecido por la ley. Creadores de contenido que dependen de la plataforma para obtener ingresos y algunos de los más de 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos presentaron una solicitud similar.

“Un modesto retraso en la aplicación de la ley creará margen de maniobra para que esta Corte realice una revisión ordenada y el nuevo gobierno evalúe este asunto, antes de que este canal vital para que los estadounidenses se comuniquen con sus compatriotas y el mundo sea clausurado”, le dijeron abogados de las empresas a la Corte Suprema.

El presidente electo Donald Trump, quien alguna vez apoyó una prohibición pero luego prometió en su campaña “salvar a TikTok”, dijo que su gobierno examinaría la situación.

“Como saben, tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok”, declaró Trump durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago en Florida. Su campaña consideró que la plataforma era una manera de llegar a votantes más jóvenes y menos comprometidos políticamente.

Trump se reunió con el director general de TikTok, Shou Zi Chew, en Mar-a-Lago el lunes, según dos personas al tanto de los planes del presidente electo que no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre ellos y hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

Las empresas han dicho que un cierre que durara sólo un mes causaría que TikTok perdiera aproximadamente un tercio de sus usuarios diarios en Estados Unidos e ingresos publicitarios significativos.

El Circuito de DC votó a favor de mantener la prohibición, citando amenazas a la seguridad nacional y la recopilación de datos de los usuarios de TikTok.

El viernes, un panel de jueces federales de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia negó una solicitud de emergencia para bloquear la ley, un fallo procesal que permitió que el caso avanzara a la Corte Suprema.

Si el máximo tribunal del país no ordena una congelación, la ley entraría en vigor el 19 de enero y expondría a las tiendas de aplicaciones que ofrecen TikTok y a los servicios de alojamiento de internet que lo respaldan a posibles multas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.