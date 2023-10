Temen que las mascotas entregadas a una empresa de alimentos de serpientes no sobrevivieron

SAN DIEGO - La Sociedad Protectora de Animales de San Diego teme que más de 250 conejos, ratas, cobayas y hámsteres transferidos a una organización de rescate en Arizona para ayudar a crear más espacio de refugio no encontraron un hogar permanente y, en cambio, fueron entregados a una empresa de alimentación de serpientes.

El jueves en Tucson, la Sociedad Protectora de Animales del Sur de Arizona (HSSA) anunció que su equipo de liderazgo había desaparecido después de un informe preliminar de una investigación en curso sobre 318 mascotas pequeñas transferidas a Arizona en agosto desde la San Diego Humane Society.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"Después de revisar el informe y los detalles y discrepancias en lo que se le dijo a la junta sobre esta situación, la junta tomó medidas correctivas y despidió al director ejecutivo y aceptó la renuncia del director de operaciones", dijo el presidente de la junta de HSSA, Robert García. "Reconocemos que se cometieron errores".

García habló en una conferencia de prensa el jueves en HSSA sobre el traslado de 318 conejos, ratas, conejillos de indias y hámsteres de San Diego al sur de Arizona. SDHS contactó a otros rescates de animales a principios de este verano para ver si alguien podía ayudar con la sobrecarga de mascotas más pequeñas. El director ejecutivo de HSSA, Steve Farley, aceptó ayudar y el director de operaciones, Christian Gonzales, ejecutó la transferencia el 7 de agosto de 2023. Sin embargo, García dijo que los animales fueron entregados a un grupo privado familiar que no es una organización de rescate autorizada. Sesenta y cuatro de esos animales pequeños han sido devueltos a HSSA o SDHS, pero 254 aún están desaparecidos.

“Estas acciones socavan la integridad de esta organización, pero también amenazan con socavar la integridad de los rescates de animales en una escala mucho mayor”, dijo García mientras explicaba por qué Farley fue despedido y Gonzales renunció. “Lo hicimos debido a sus acciones terriblemente negligentes contra la misión de Humane Society y su incumplimiento de los protocolos”.

García también exoneró a la San Diego Humane Society.

“[SDHS] no es responsable de lo que sucedió debido al mal juicio y las acciones inapropiadas de los antiguos líderes de Humane Society”, dijo.

García explicó que los animales fueron entregados a Trevor Jones y su familia en Mesa, Arizona, a pesar de que no son un rescate autorizado. Antes de su despido, Farley dijo que el grupo pudo encontrar hogares para los 254 animales en siete semanas. García dijo que uno de los miembros de la familia Jones, Colten Jones, es dueño de The Fertile Turtle y de un negocio de alimento para serpientes. La Tortuga Fértil ha eliminado sus páginas de Facebook e Instagram. NBC 7 intentó comunicarse con Colten Jones pero no obtuvo respuesta hasta el jueves.

"Nuestra suposición ahora, nuestra creencia es que estos animales no tuvieron un buen destino", suspiró el presidente del SDHS, Gary Weitzman, DVM. "Estamos muy abatidos con esa noticia".

"Queríamos salvar la vida de esos animales y si tenemos dudas de que eso sucedió, y tenemos esa duda, eso nos aplasta a todos", continuó el Dr. Weitzman.

“No tenemos información para verificar eso en este momento. Nuestra investigación continúa. Vamos a hacer todo lo posible para obtener la mayor cantidad de información posible”, agregó García.

García dijo que Trevor y Colten Jones están en contacto con el investigador externo de HSSA, pero no están ayudando tanto como esperaba. Una persona que dice ser Colten Jones comentó en un hilo de Facebook el miércoles: “Como dije antes, todos encontraron un hogar. Debido a estos mensajes y acusaciones agresivas, todas las familias adoptivas están aterrorizadas de presentarse”.

NBC 7 se comunicó con la cuenta pero no recibió un mensaje.

Weitzman dijo que el misterio obligó a ambos rescates de animales a reevaluar futuras transferencias de animales que, históricamente, ayudan a que los animales sean adoptados.

“Lo que pasó allí en Arizona en realidad nos ha hecho más difícil hacerlo y eso es una tragedia absoluta”, dijo.

“Ellos, como nosotros, están sufriendo y San Diego Humane Society ofreció su apoyo a nuestra organización, y creo que lo necesitaremos”, concluyó García.

“Vamos a ayudarles a controlar a su personal y a su comunidad”, prometió Weitzman.