Tarea polémica: distrito escolar de Texas se disculpa tras controversia

TEXAS - El distrito escolar independiente de Dallas (DISD, por sus siglas en inglés) se disculpó por la tarea de escritura que un maestro les encargó a sus estudiantes esta semana.

En la misma, el docente pidió que escribieran sobre un héroe de la “edad moderna” y eligieran a alguien de una lista que incluía a un hombre acusado de matar a dos personas durante las protestas por la justicia racial en Kenosha, Wisconsin, ocurridas en agosto.

El DISD dijo que la asignación no fue aprobada y que fue posrteriormente eliminada por los administradores, tras ser compartida en Google Classroom el martes.

Kristian Hernandez dijo que su hermano menor, un estudiante de último año en la preparatoria W.T. White en Dallas, compartió una captura de pantalla de la tarea con su familia.

“Mi hermano estaba realmente incrédulo de que esta fuera una tarea que estaba recibiendo”, dijo Hernández.

La asignación requería a los estudiantes que escribieran al menos una biografía de media página de las seis personas sugeridas. Luego debían elegir a quien mejor ejemplifique el concepto de héroe, en su opinión.

Las seis personas enumeradas son Mahatma Gandhi, Cesar Chavez, Malcolm X, George Floyd y Kyle Rittenhouse, el hombre acusado de matar a dos personas en Kenosha. El sexto nombre es Joseph Rosenbaum, una de las víctimas de Kenosha.

En la tarea original, los nombres de Gandhi y Malcolm X estaban mal escritos.

"La yuxtaposición del nombre de George Floyd y el nombre de Kyle fue simplemente asombrosa", dijo Hernández, quien contactó al director de la escuela de su hermano para expresarle sus preocupaciones.

"Las vidas de los afroamericanos no son objeto de debate y eso es lo que se sintió como si esto fuera a tratar, a través de los nombres incluidos", resaltó Hernández.

Las autoridades del DISD explicaron que el maestro ha formado parte del distrito durante aproximadamente tres años. Mediante una declaración a NBC 5, el distrito pidió disculpas e indicó que el contenido no era parte de los planes de lecciones aprobados.

“Se nos ha llamado la atención sobre una tarea no aprobada publicada ayer en Google Classroom. Es comprensible que esto haya causado cierta preocupación a los estudiantes afectados y nos disculpamos. La administración del campus eliminó inmediatamente el contenido no aprobado y no se requiere que los estudiantes completen esa tarea. Debido a las políticas de personal, no podemos hacer más comentarios. Sin embargo, se están siguiendo los pasos apropiados en espera de una investigación. La equidad racial es una prioridad principal en el DISD, y seguimos comprometidos a brindar un entorno de enseñanza sólido donde todos los estudiantes puedan aprender. Es importante que sigamos siendo culturalmente sensibles a nuestras diversas poblaciones y brindemos un espacio de respeto y valor”. cita el comunicado.

Kristian Hernández dijo que las aulas deben ser un lugar donde puedan tener lugar conversaciones "valientes" y que esta tarea no estaba a la altura. "No creo que esta asignación de ninguna manera esté haciendo eso y creo que en realidad es contraproducente para ese tipo de conversación", agregó.

NBC 5 se comunicó con el maestro directamente el miércoles por la mañana. Hasta el miércoles por la noche, aún no se ha recibido respuesta.

