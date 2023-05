Arrestan a pirómano en bicicleta tras supuestamente incendiar al menos 30 autos

Un pirómano en serie está fuera de las calles después de que una cámara de seguridad lo captó en el acto ayudando a la policía a arrestarlo.

La cámara de un vecino capturó al hombre en la bicicleta rociando un camión estacionado en la intersección de la Calle Greeley y la Avenida Pinewood, en Tujunga, con algo de una botella. Luego se ve al hombre incendiando el camión y alejándose.

Rich Poquette, el dueño del auto dice que acababa de comprar el vehículo hace dos meses.

Un presunto pirómano anda suelto tras provocar incendios en las comunidades de Mount Washington, Silver Lake y Glassell Park, dijeron autoridades del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

“Está claro como el día, puedes ver todo lo que está haciendo", dijo Rich. "Es simplemente impactante”.

“Sentí que tuve suerte al encontrarlo [el camión]. El tipo que me lo vendió era un tipo muy agradable”, dijo Rich. “Fue divertido conducir el camión y estaba en perfectas condiciones por dentro y por fuera”.

A Rich tuvieron que amputarle un pie la semana pasada debido a complicaciones causadas por su diabetes. Dice que no podía esperar para volver a subirse a su camión, que vio arder desde su silla de ruedas.

“Acabamos de tener una racha de mala suerte, pero estoy segura de que las cosas cambiarán pronto”, dijo Natalie Robles, la esposa de Rich.

Natalie dice que vio a policías arrestar al hombre que se ve en el video justo después de que prendiera fuego a la camioneta de su esposo.

El LAPD cree que el hombre es responsable de más de dos docenas de incendios de automóviles en el área de Sunland-Tujunga, incluido un vehículo en la Avenida Haines Canyon.

Varias familias en Carson despertaron para encontrar sus autos destruidos por un incendio después de que una persona los roció con algún líquido y les prendió fuego.

“Ahora escucho que hay 30 autos y personalmente me pregunto ‘¿qué pasó? ¿Por qué tomó tanto tiempo poner algo en marcha’”, dijo Rich.

Rich dice que algunas víctimas de estos incendios automovilísticos publicaron en la página de Facebook de la comunidad hace unas semanas, diciendo que el LAFD no creía que estos incendios automovilísticos fueran un incendio provocado.

“Los autos no se queman espontáneamente y no todo es ignición”, dijo Rich.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.