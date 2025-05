Six Flags cerrará pronto uno de sus parques en EEUU tras 25 años: esta es la razón

La empresa matriz de Six Flags planea cerrar Six Flags America y Hurricane Harbor en el condado Prince George's, Maryland, después de la temporada 2025.

¿La razón? La propiedad, de aproximadamente 200 hectáreas, se venderá para su remodelación como parte del programa de optimización de cartera de Six Flags, según informó Six Flags Entertainment Corporation en un comunicado de prensa.

El último día de operaciones de los parques será el domingo 2 de noviembre. Fundado como un centro de vida silvestre en 1974, el parque pasó por varios propietarios hasta que 1999 pasó a ser el décimo parque de Six Flags.

"Six Flags America y Hurricane Harbor (parque de agua dentro de Six Flags America) no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía", declaró el presidente y director ejecutivo, Richard A. Zimmerman, en el comunicado.

Otro golpe para Maryland

El anuncio se produce pocos días después de que los Washington Commanders anunciaran sus planes de abandonar el condado para jugar en un nuevo estadio que se construirá en Washington DC.

"Una gran decepción", indicó Wala Blegay, miembro del Consejo del Condado Prince George's. "Esto llega después de escuchar sobre los Commanders".

Blegay representa la zona donde se ubican los parques de atracciones y afirma que el parque ha sido una valiosa fuente de cientos de empleos temporales durante décadas. Ya ha escuchado a decenas de residentes preocupados por el impacto económico.

El impacto en la economía local y en los empleados

La compañía afirma que Six Flags America tiene aproximadamente 70 empleados a tiempo completo. Muchos adolescentes trabajan allí durante el verano.

“Mucha gente está muy frustrada, triste y confundida por lo que está sucediendo, y además, estamos lidiando con el ataque a nuestros empleados federales, por lo que la gente está perdiendo sus empleos”, expresó Blegay. “Así que son muchas noticias que la gente no quiere”.

“Queremos tranquilizar a la gente”, enfatizó. “Están muy preocupados de que esto se convierta en un gran complejo de viviendas; no está zonificado para viviendas. Por lo tanto, vamos a considerar el desarrollo económico como la clave”.

El presidente del Concejo de Prince George's, Edward Burroughs, dice que aún es pronto, pero ahora comienza el verdadero trabajo.

“Al principio, no estaba contento”, sostuvo. “Pero la realidad es que es una verdadera oportunidad”.

Ahora necesitan encontrar a los mejores desarrolladores para ambos sitios, dijo Burroughs.

“Realmente considero que ambos son una oportunidad para atraer proyectos que impulsarán el Condado de Prince George”, afirmó Burroughs. “El estadio lleva varios años allí y, francamente, no hemos visto el nivel de ingresos generados desde entonces. Por lo tanto, considero que esto es una oportunidad para ambos lugares”.

“Esta fue una decisión difícil y reconocemos el impacto que tendrá en nuestros asociados y visitantes de Six Flags America y Hurricane Harbor”, declaró Zimmerman en el comunicado de la compañía.

Los empleados elegibles recibirán beneficios, incluida la indemnización por despido, según el comunicado.