Senado se prepara para audiencias a candidatos al gabinete de Trump

WASHINGTON — El Senado, liderado por los republicanos, tiene previsto celebrar más de una docena de audiencias esta semana para los candidatos del presidente electo Donald Trump para su gabinete, con la esperanza de confirmarlos rápidamente después de su investidura el 20 de enero.

Los seleccionados que se presentarán ante el Senado van desde aquellos que se espera que tengan un camino fácil hacia la confirmación, como Marco Rubio, senador republicano de Florida, para secretario de Estado, hasta otros que enfrentan vientos en contra y necesitan las audiencias para obtener apoyo, como el expresentador de Fox News y veterano militar Pete Hegseth, para secretario de Defensa.

"Vamos a tener un pequeño desastre la próxima semana de audiencias de confirmación", dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas, a los periodistas la semana pasada. "Pero me alegro de que las estemos haciendo, y la verificación de antecedentes del FBI naturalmente sería parte de ese proceso".

¿Qué seleccionados de Trump tendrán audiencias esta semana?

Las audiencias comienzan el martes con Hegseth; el exrepresentante Doug Collins, republicano por Georgia, elegido para secretario de Asuntos de Veteranos; y el exgobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, para secretario del Interior.

El miércoles, las audiencias contarán con Rubio; la exfiscal general de Florida, Pam Bondi, para dirigir el Departamento de Justicia; la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional; el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, que fue elegido para dirigir la CIA; el exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca de Trump, Russell Vought, que fue elegido para ocupar el puesto nuevamente; el exrepresentante Sean Duffy, republicano por Wisconsin, que fue seleccionado para secretario de Transporte; y el ejecutivo de la industria del petróleo y el gas, Chris Wright, elegido por Trump para secretario de Energía.

Y las audiencias del jueves incluirán un segundo día de comparecencia de Bondi ante los senadores; la representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, elegida para embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas; el exrepresentante Lee Zeldin, republicano por Nueva York, elegido para dirigir la Agencia de Protección Ambiental; el ejecutivo de fondos de cobertura Scott Bessent, que está en la línea de sucesión para dirigir el Departamento del Tesoro; y el exjugador de la NFL Eric Scott Turner, quien fue elegido secretario de Vivienda y Desarrollo urbano.

También se programarán otras audiencias en los próximos días y semanas.

¿Qué viene luego de las audiencias?

Si los posibles nominados son aprobados por los respectivos comités del Senado que supervisan sus departamentos, necesitarán 50 votos del pleno del Senado para asegurar la confirmación.

El vicepresidente electo JD Vance podrá desempatar a partir del 20 de enero, cuando él y Trump asuman el cargo. Se espera que el senador electo Jim Justice, republicano por West Virginia, preste juramento antes de la inauguración.

Los republicanos tienen un escaño menos debido a la renuncia de Vance, pero su sucesor puede prestar juramento rápidamente después de que el gobernador (republicano) de Ohio, Mike DeWine, seleccione a uno. Eso le dará al Partido Republicano 53 escaños, lo que permitirá tres deserciones antes de que se necesiten los votos demócratas.

¿Quiénes podrían contar con apoyo demócratas?

Algunos nominados obtendrán votos demócratas. El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, ha expresado su apoyo a Rubio, Stefanik y Duffy.

“Creo que he conocido a todos, excepto al Dr. Oz. Pero estoy familiarizado con el Dr. Oz”, dijo Fetterman sobre Mehmet Oz, la elección de Trump para dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, y a quien derrotó en las elecciones al Senado de Pensilvania de 2022. “He oído hablar de él antes”.

Cornyn dijo que apoya “con entusiasmo” a Rubio, su compañero senador republicano, y predijo que no tendría una audiencia hostil. “Creo que será la audiencia más cercana y más afectuosa de todas las audiencias de confirmación”, dijo Cornyn. “No puedo decir lo mismo de las otras”.

Otros enfrentan una fuerte oposición de los demócratas, que están advirtiendo a los republicanos que no se apresuren a confirmar a los candidatos antes de que las verificaciones de antecedentes del FBI y el Senado se tome el tiempo apropiado para examinarlos. Los demócratas buscarán presionar a los senadores republicanos para que hundan a algunos de los nominados.

Hegseth, uno de los que enfrenta más oposición demócrata

Hegseth ha estado luchando contra acusaciones de agresión sexual, consumo excesivo de alcohol y mala administración de las finanzas de un grupo de veteranos sin fines de lucro.

Al principio, varios republicanos no se comprometieron a apoyar a Hegseth, incluida la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, una sobreviviente de agresión sexual y miembro del Comité de Servicios Armados, el panel que examinará su nominación. Si bien no ha dicho si planea votar por él, Ernst ha publicado desde entonces una declaración en la que dice que "apoyará a Pete durante este proceso" y espera "una audiencia justa basada en la verdad, no en fuentes anónimas".

Ernst, que se presentará a la reelección en 2026, ha enfrentado la presión de los aliados de Trump para que lo respalde.

El demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados, el senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island, también sigue preocupado por la capacidad de Hegseth para liderar el Departamento de Defensa después de que ambos se reunieran la semana pasada.

Reed y el presidente del comité, el senador Roger Wicker, republicano por Mississippi, recibieron el viernes por la noche la verificación de antecedentes de Hegseth por parte del FBI.

Otros candidatos que enfrenta escepticismo bipartidista

Junto con Hegseth, varios otros candidatos de Trump han enfrentado el escepticismo bipartidista de los senadores, incluyendo a Tulsi Gabbard, una excongresista demócrata de Hawaii que ahora es republicana, para ser directora de inteligencia nacional, y el excandidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. para secretario de salud. Las audiencias para Gabbard y Kennedy aún no han sido programadas.

Gabbard ha enfrentado preguntas sobre sus tratos pasados ​​con adversarios extranjeros como el exdictador sirio Bashar al-Assad. Recientemente cambió sus puntos de vista sobre una autoridad clave de recopilación de inteligencia que anteriormente trató de desmantelar cuando sirvió en la Cámara de Representantes.

En una declaración a NBC News, Gabbard dijo que si es confirmada, trabajará para defender la Sección 702 de la Ley de Vigilancia Extranjera, una herramienta de recopilación de inteligencia aprobada por el Congreso después del 11 de septiembre de 2001, que permite al gobierno realizar vigilancia dirigida a ciudadanos extranjeros que viven fuera de EEUU sin necesidad de obtener una orden judicial.

Aún así, los demócratas no están convencidos. Gabbard se mostró “notablemente evasiva” sobre su postura sobre la herramienta de seguridad nacional en su reunión con el demócrata de mayor rango del Comité de Inteligencia, el senador Mark Warner, demócrata por Virginia, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

El cambio se produce cuando los republicanos del Senado están presionando para realizar la audiencia de confirmación de Gabbard antes de que Trump preste juramento. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, republicano por Arkansas, se comprometió a realizar la audiencia antes del 20 de enero, pero el comité aún no había recibido su verificación de antecedentes del FBI y la documentación de la Oficina de Ética del Gobierno hasta el viernes, dijo a NBC News una fuente familiarizada con el asunto.

Hasta el viernes, los comités del Senado que tenían previsto celebrar audiencias para Burgum y Wright también carecían de documentación clave que los miembros tradicionalmente reciben de antemano. Las audiencias de Burgum y Wright siguen programadas para el martes y el miércoles a pesar de las objeciones de los demócratas del Comité de Energía del Senado.

Bondi, la elegida para fiscal general, se enfrenta a dos días de audiencias el miércoles y el jueves. La exfiscal general de Florida, que se desempeñó como abogada personal de Trump durante su primer juicio político, ha demostrado ser más aceptable para los republicanos del Comité Judicial del Senado después del fracaso de la candidatura del exrepresentante Matt Gaetz para el puesto más alto.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, acusó a sus colegas republicanos de “apresurarse” a aprobar las nominaciones del presidente electo sin una investigación adecuada.

“Cuando los republicanos, como el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, intentan apresurar a los nominados antes de que los senadores hayan recibido información básica, como informes de antecedentes, los estadounidenses tienen que preguntarse: ¿qué están tratando de ocultar los republicanos?”, dijo Schumer en el pleno del Senado la semana pasada.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para nuestra cadena hermana NBC News.