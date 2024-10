Inicia la selección del jurado en el juicio contra el exmarine acusado en la muerte de desamparado

NUEVA YORK -- El video de un exmarine que rodea con sus brazos el cuello de un hombre y lo sujeta con una llave de estrangulamiento hasta que muere en el piso de un vagón del metro de la Ciudad de Nueva York jugará un papel clave en el juicio de Daniel Penny, acusado de la muerte de Jordan Neely.

Tanto los abogados de Penny como quienes lo procesan dicen que usarán el video de cuatro minutos para reforzar sus argumentos en un caso que se convirtió en un punto álgido en el debate de larga data del país sobre la justicia racial y, más cerca de casa, la seguridad del sistema de metro de la ciudad.

Los abogados de Penny, de 26 años y de raza blanca, dicen que su cliente no ejerció suficiente presión para que la llave fuera mortal, mientras que los fiscales argumentan que utilizó una fuerza excesiva para quitarle la vida a Neely, un hombre negro de 30 años que trabajaba como imitador de Michael Jackson.

La selección del jurado en el juicio de Penny comienza el lunes. Penny se delcaró no culpable de los cargos de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal y se enfrenta a un máximo de 19 años de prisión si es declarado culpable.

La oficina del médico forense jefe de la Ciudad de Nueva York determinó que Neely murió por compresión en el cuello como resultado de la llave de estrangulamiento, y que la forma de hacerlo fue un homicidio.

La policía interrogó a Penny el día en que Neely murió y lo liberó, una decisión criticada por algunos funcionarios electos y otros que querían que lo arrestaran de inmediato.

Cómo ocurrió la muerte de Jordan Neely

El asesinato, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2023, comenzó con Neely, que luchaba contra la falta de vivienda y una enfermedad mental, gritando a bordo de un tren F en Manhattan, dijeron testigos. Algunos lo recordaron diciendo que no tenía hogar, que tenía hambre y que no le importaba si iba a la cárcel. Los fiscales no discuten que Neely estuviera actuando de manera agresiva, dijeron en documentos judiciales.

Steven Raiser, abogado de Penny, dijo que aproximadamente media docena de testigos testificarán para la defensa.

“Hay un individuo que dice que estaba asustado por este caballero, el señor Neely, y que tuvo que actuar”, dijo Raiser el jueves. “Tenemos varios testigos adicionales que se acercan y dicen: ‘Sí, tiene razón. Eso es exactamente lo que yo también sentí’”.

Pero los fiscales dijeron en documentos judiciales que los testigos “diferían marcadamente en sus evaluaciones de amenaza”.

Un testigo dijo: “Fue como otro día típico en Nueva York. Eso es lo que estoy acostumbrado a ver”, según las actas del gran jurado citadas en un expediente judicial.

Otro testigo dijo: “Personalmente no me sentí amenazado”, mientras que otro dijo: “Realmente no estaba preocupado por lo que estaba pasando” y “Estoy acostumbrado a eso, así que lo veo todo el tiempo”.

Ninguno de los testigos que testificaron ante el gran jurado dijo que Neely exhibiera o afirmara tener un arma o que hubiera entrado en contacto físico con alguien antes de que Penny comenzara a estrangularlo, dijeron los fiscales en documentos judiciales.

Penny también dijo que no había visto a Neely ponerle las manos encima a nadie ni mostrar un arma antes de que Penny lo derribara al suelo, según documentos judiciales.

Penny, que sirvió en el Cuerpo de Marines durante cuatro años antes de ser dado de baja en 2021, inmovilizó a Neely contra el suelo con la ayuda de otros dos pasajeros, según los fiscales y el video de un transeúnte. El video muestra a Penny envolviendo sus piernas alrededor del cuerpo de Neely mientras ambos están en el suelo del vagón del tren.

Los fiscales dijeron en documentos judiciales que Penny tuvo a Neely estrangulado durante aproximadamente seis minutos, incluido casi un minuto después de que Neely "dejó todo movimiento intencional" y después de que el vagón del metro entrara en la estación Broadway-Lafayette y las puertas se abrieran.

Neely perdió el conocimiento durante la lucha, dijo la policía. Un testigo presencial testificó ante el gran jurado que, si bien inicialmente estaba agradecido por la intervención de Penny, creía que la naturaleza y la duración de la llave rayaban en lo excesivo, dijeron los fiscales en documentos judiciales.

Raiser dijo que la defensa planea disputar que Penny haya estrangulado a Neely. Dijo que Penny sujetó a Neely para sujetarlo, no para estrangularlo.

“El video ha sido citado con frecuencia para respaldar que la llave de estrangulamiento se prolongó demasiado”, dijo Raiser. “Pero en realidad, el video demuestra que no estaba aplicando presión y que estaba sujetando al Sr. Neely”.

Penny le dijo a varios oficiales en la estación de metro ese día que se había acercado a Neely por detrás y lo había estrangulado y que Neely “estaba amenazando a todos”, según documentos judiciales.

Ambas partes dijeron que discutirán el informe toxicológico del médico forense, que encontró que había cannabinoides sintéticos en el cuerpo de Neely cuando murió, según documentos judiciales.

Raiser dijo que Penny, que es de Long Island pero ahora vive en Manhattan, estaba libre bajo fianza de $100,000 en espera de juicio y dejó de trabajar en la construcción debido al juicio.

Los partidarios han donado más de 3 millones de dólares a un fondo para los gastos legales de Penny iniciado por sus abogados.

Raiser dijo que el caso ha resonado entre la gente porque pone de relieve el problema de la seguridad de los pasajeros del tren y si tienen el deber de protegerse unos a otros cuando creen que una persona está en peligro.

Desde entonces qué se ha hecho para la seguridad en el metro

Se asignaron 1,000 agentes de policía adicionales al sistema de metro en febrero después de que la ciudad viera un aumento del 45% en los delitos graves en enero.

Un mes después, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que desplegaría 750 miembros de la Guardia Nacional y otros 250 policías estatales y agentes de policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte en el metro para ayudar al Departamento de Policía de Nueva York con los controles de bolsos en las estaciones de tren concurridas.

El anuncio de Hochul se produjo una semana después de que un pasajero cortara a un conductor del metro en el cuello y tras otros delitos en el sistema de metro.

El Departamento de Policía de Nueva York anunció este mes que los delitos en el metro habían disminuido un 4.8% en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo período del año anterior. Y los delitos en el metro disminuyeron un 5.1% en lo que va de año hasta finales de septiembre, dijo el departamento de policía.

