Hispano afirma que pagó $6,000 por un amuleto de oro que compró en redes sociales y resultó ser falso

SAN JOSÉ, California - Un residente de San José pagó miles de dólares para comprar un amuleto personalizado de oro que supuestamente serviría de protección para su familia, sin embargo, el objeto era falso.

Franco Zúñiga vio la cadena con una cruz de oro blanco a través de las redes sociales y realizó un primer pago de $2,500 por ella.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, quienes le hicieron la venta lo contactaron desde Atlanta diciéndole que debía realizar dos pagos más, ya que el artículo sería enviado desde Colombia a través de la empresa RIA.

Franco explicó que recibió un email con el membrete, aparentemente de la Dirección de Impuestos y Aduana de Colombia (DIAN), en el que le informaban que el amuleto estaba siendo valorado en $11,000, por lo que estaría evadiendo impuestos al no pagar lo que correspondía.

Según el correo electrónico tenía 72 horas para realizar un pago o sería acusado de lavado de dinero.

“El impuesto que pagué fue de $3,000”, dijo Franco.

Finalmente, el hombre recibió el amuleto que resultó no ser de oro sino de fierro.

“Nos damos cuenta de que no es oro, no es plata, la cadena es fierro porque ya fui a tasarlo y no es nada de lo que ellos dijeron”, aseguró Franco.

Según las autoridades, es frecuente que en casos de fraude se le pida a la persona que actúe de forma rápida sin darle tiempo para pensar.

Franco realizó el reclamo y los supuestos vendedores le dijeron que en la aduana le cambiaron la joya.

Por esta razón, este hispano busca alertar a las personas y les recomienda no confiar en lo que ven en redes sociales.

“Para que no sigan pasando estas situaciones no hagan caso de redes sociales, no hagan caso de nadie, más que nada sino conocen a las personas. Lo que más me duele es la familia porque $6,000 es mucho, yo creo que es mucho”, aseveró Franco.

Ahora, Franco realizará una denuncia oficial con la policía que usará para hacer un reclamo al Departamento de Fraude de RIA, empresa que usó para enviar el dinero, y de esta manera intentar recibir algún tipo de reembolso.