“Todos lo amaban”: recuerdan a Tyre Nichols como un alma hermosa y con un ojo creativo

La mayoría de los fines de semana, Tyre Nichols se dirigía al parque de la ciudad, apuntaba su cámara al cielo y esperaba a que se pusiera el sol.

“La fotografía me ayuda a mirar el mundo de una manera más creativa. Me expresa de maneras que no puedo escribir para la gente”, escribió en su sitio web. Prefería los paisajes y amaba más el brillo de las puestas de sol, dijo su familia.

“Mi visión es llevar a mis espectadores a lo que veo a través de mis ojos y a través de mi lente”, escribió Nichols. “La gente tiene una historia que contar, ¿por qué no capturarla?”.

Nichols, un padre de 29 años, se dirigía a su casa después de tomar fotografías del cielo el 7 de enero cuando la policía lo detuvo. Estaba a solo unos minutos de la casa que compartía con su madre y su padrastro, cuando cinco policías de Memphis lo atacaron brutalmente.

Murió tres días después en un hospital, y desde entonces los agentes han sido acusados de asesinato en segundo grado y otros delitos.

“Nadie es perfecto, nadie. Pero estuvo muy cerca”, dijo su madre, RowVaughn Wells, en una conferencia de prensa esta semana, momentos después de ver el video de su hijo siendo golpeado. “Era condenadamente casi perfecto”.

Era el bebé de su familia, nacido 12 años después que sus hermanos más cercanos. Tenía un hijo de 4 años y trabajó duro para mejorar como padre, dijo su familia. Era un ávido patinador de Sacramento, California, y llegó a Memphis justo antes de la pandemia de coronavirus y se quedó atascado. Pero estaba bien con eso porque estaba con su madre, y eran increíblemente cercanos, dijo Wells. Tenía su nombre tatuado en el brazo.

Amigos en un servicio conmemorativo esta semana lo describieron como alegre y adorable.

“Este hombre entró en una habitación y todos lo amaban”, dijo Angelina Paxton, una amiga que viajó a Memphis desde California para el servicio.

Al crecer en Sacramento, Nichols pasó gran parte de su tiempo en un parque de patinaje en las afueras de la ciudad. A veces puede ser un lugar difícil para los niños más pequeños. Pero cuando Niko Chapman tenía 10 años, sus padres lo dejaban caminar solo hasta el parque siempre que supieran que Nichols estaba allí.

“Recuerdas a las personas que son muy amables contigo, y Tire era una persona muy amable”, dijo Chapman. “Él siempre me hizo sentir muy bienvenido”.

El padre de Chapman, Curtis Chapman, dirigía un grupo de jóvenes en una iglesia local que a menudo se reunía en el parque de patinaje para comer pizza. Nichols se convirtió rápidamente en un habitual, aportando su espíritu enérgico y su ingenio rápido. Pero lejos del grupo, Nichols a menudo se presentaba en la casa de Chapman para hablar sobre la vida, incluido el hecho de ser un padre joven.

“Lo que me atrajo de Tire fue que él es real”, dijo Curtis Chapman. “Hablaba sobre ser padre y querer ser un buen padre y buscar consejo”.

Había un estudio bíblico los jueves al que Nichols asistía con su amigo Brian Jang. Un día, el grupo vio un sermón sobre cómo el mundo está lleno de distracciones. Jang dijo que Nichols estaba tan conmovido que sacó su teléfono plegable y lo dejó caer en una taza de agua.

“Pensé que era increíble, solo ver su crecimiento y su compromiso”, dijo Jang.

La última vez que Jang vio a Nichols fue en 2018 en el patio de comidas de un centro comercial local. Los dos no se habían visto en mucho tiempo, pero Jang dijo que Nichols se le acercó por detrás y le dio un fuerte abrazo cuando los dos lo alcanzaron.

“Honestamente, es bastante devastador ver a un ser humano tan bueno pasar por una brutalidad tan innecesaria, una muerte tan innecesaria”, dijo Jang.

Su madre dijo que lo crió para amar a todos abiertamente, hasta que te den una razón para no hacerlo. Así que Nichols se apresuró a hacer amigos.

En Memphis, Nichols iba a Starbucks todas las mañanas y Nate Spates Jr. pasaba el rato con él allí. Charlaban de deportes o de la vida. Spates estaba con su esposa una vez cuando se encontraron allí con Nichols, y todos hablaron durante un par de horas. Posteriormente, Spates dijo que su esposa comentó: “Tiene un espíritu y un alma tan buenos y una presencia tranquila”.

Nichols trabajaba en el segundo turno en FedEx con su padrastro. Todos los días, llegaban juntos a casa en su descanso a las 7:00 p. m. y su madre tenía una comida esperándolos.

Wells dijo que se había ofrecido a comprarle a su hijo Jordans, los populares zapatos deportivos, pero él no los quería.

“Era solo su propia persona”, dijo. “Él no siguió lo que los demás estaban haciendo”.

Cuando no estaba trabajando, iba al parque a andar en patineta y tomar fotografías. Su sitio web, llamado This California Kid, comienza con una invitación: “Bienvenido al mundo a través de mis ojos”.

Incluyó una galería de lo que consideraba sus obras maestras: puentes y vías de tren en blanco y negro, las luces de neón de Beale Street por la noche. Tomó fotografías de flores rosadas, puestas de sol sobre el río Mississippi, campos de hierba, estatuas de Elvis. Destaca una cita de otro fotógrafo: “Un buen fotógrafo debe amar la vida”, comienza.

Después de ver el video de la muerte de su hijo, se paró con su familia y sus abogados en un atril, temblando, para transmitir lo que el mundo perdió.