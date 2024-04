Crece la inquietud sobre el futuro de Sotomayor en la Corte Suprema

WASHINGTON – Los senadores demócratas no se unen a los llamados de la izquierda para que se retire la jueza progresista Sonia Sotomayor.

Pero por primera vez, están expresando públicamente su inquietud de que la historia pueda repetirse después de que la negativa de la jueza Ruth Bader Ginsburg a dimitir en 2014 terminara con un giro brusco hacia la derecha de la Corte Suprema.

Ginsburg, que entonces tenía 81 años y sobrevivió al cáncer, podría haberse retirado y haber sido reemplazado por un candidato demócrata cuando el presidente Barack Obama estaba en el cargo y su partido controlaba 55 escaños en el Senado.

Ella rechazó las llamadas y murió en septiembre de 2020, lo que permitió que el entonces presidente Donald Trump la reemplazara.

Fue un momento histórico: la sucesora de Ginsburg, la jueza Amy Coney Barrett, dio origen a una mayoría conservadora de 6 a 3. Barrett emitió un voto decisivo para revocar el histórico fallo Roe v. Wade sobre el derecho al aborto menos de dos años después.

Con esa humillante historia en mente, algunos comentaristas progresistas dicen que Sotomayor, que tiene 69 años, es diabética de toda la vida y el miembro de mayor edad del ala progresista de la corte, debería retirarse mientras Joe Biden sea presidente y los demócratas controlen el Senado, haciéndose eco de llamados similares dirigidos a Ginsburg hace una década que pasaron desapercibidos.

Los senadores demócratas que forman parte del Comité Judicial siguen atormentados por el precedente de Ginsburg.

Ninguno está pidiendo públicamente a Sotomayor que renuncie, pero dicen que esperan que no vuelva a suceder y se inicie una mayoría conservadora de 7 a 2.



“Soy muy respetuoso con la jueza Sotomayor. Siento una gran admiración por ella. Pero creo que ella realmente tiene que sopesar los factores en competencia”, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut.

“Deberíamos aprender una lección. Y no es que haya ningún misterio aquí sobre cuál debería ser la lección. El viejo dicho: los cementerios están llenos de personas indispensables, incluidos nosotros mismos en este organismo”.

Blumenthal enfatizó que Sotomayor es “una jueza muy lograda y, obviamente, en pleno funcionamiento en este momento”. Añadió que “los jueces tienen que tomar decisiones personales sobre su salud y su nivel de energía, pero también tener en cuenta el interés nacional y público más amplio de asegurarse de que el tribunal se vea y piense como Estados Unidos”.

El senador Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, el segundo demócrata en el comité, dijo que no ha pensado mucho en el futuro de Sotomayor y “no se unirá a ningún llamado” para que abandone la corte.

Pero advirtió que si la mayoría republicana de seis miembros creciera, daría más poder aún al “ala extremista” de la corte. De vez en cuando, dijo, un par de jueces conservadores “se contienen” y contienen el alcance de los fallos del tribunal.

“Ciertamente creo que si la jueza Ginsburg tuviera que volver a hacerlo, podría haber reconsiderado su confianza en su propia salud”.

Pero la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawaii, que también forma parte del Comité Judicial, dijo que “no va a hablar de que nadie decida retirarse” cuando se le preguntó sobre Sotomayor.

Otros son menos tímidos a la hora de pedir deliberadamente a Sotomayor que deje su asiento. Ha habido una avalancha de artículos de opinión sobre el tema y algunos profesores de derecho y grupos de defensa jurídica han opinado de manera similar.

“Esto no es personal. No se trata de un juez individual", dijo Molly Coleman, directora ejecutiva del progresista Proyecto de Paridad Popular. "No tiene nada que ver con el increíble talento legal que tiene la jueza Sotomayor. Se trata de lo que es mejor para el país en el futuro”.

Cuando se le preguntó sobre los progresistas que pedían que Sotomayor se jubilara, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo: “El presidente Biden cree que las decisiones de retirarse de la Corte Suprema deben ser tomadas por los propios jueces y nadie más”.

Para algunos progresistas, la renuencia de los funcionarios electos a pedir a Sotomayor que se haga a un lado es confusa.

“Toda la gente de la comunidad jurídica progresista está anteponiendo herir los sentimientos de Sonia a la perspectiva de un tribunal 7-2. Una locura”, dijo un demócrata que ha trabajado en nominaciones judiciales y tiene prohibido hablar públicamente sobre los jueces. “Así que no dicen nada sobre su retiro cuando todos creen que debería hacerlo”.

Las llamadas que involucran a Sotomayor llegan en un momento peligroso para los demócratas, ya que las encuestas muestran que está lejos de ser seguro que Biden derrote a Trump en su revancha.

El partido controla actualmente 51 escaños en el Senado, pero enfrenta un enorme desafío para mantener la mayoría, defendiendo tres escaños en los estados rojos de Virginia Occidental, Montana y Ohio y cinco más en los estados morados en las elecciones de noviembre. Incluso si Biden gana la reelección, perder el Senado daría a los republicanos un veto efectivo sobre los candidatos progresistas.

Hay diferencias obvias entre las situaciones de Ginsburg y Sotomayor. En 2014, Ginsburg era 12 años mayor que Sotomayor ahora. Ginsburg, en 2014, había servido durante 21 años. Sotomayor cumplirá 15 años en la corte agosto.

No hay señales de que Sotomayor tenga planes de dimitir. Ella sigue siendo una interrogadora activa durante los argumentos de la Corte Suprema. Algunos comentaristas, sin embargo, aprovecharon comentarios recientes hechos durante una aparición en California, cuando dijo que estaba "cansada" y trabajando más duro que nunca.

"Y tener casi 70 años no era lo que esperaba", dijo, según Bloomberg Law.

Su salud también ha sido objeto de escrutinio, principalmente debido a su diabetes.

Sotomayor, a través de una portavoz del tribunal, no respondió a una solicitud de comentarios.

Incluso algunos de los que instaron a Ginsburg a dimitir hace una década están criticando a Sotomayor, incluido Erwin Chemerinsky, un influyente profesor de derecho que es decano de la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California.

En 2014, Chemerinsky escribió un artículo muy debatido en el que decía que la negativa de Ginsburg a dimitir “podría terminar dañando su legado legal en la corte”.

Ahora, citando la edad de Sotomayor, Chemerinsky no ve tal urgencia.

"Creo que es una diferencia significativa y no veo una base para pedir que el juez Sotomayor se retire en este momento", dijo en un correo electrónico.

Si bien el impacto a largo plazo podría ser enorme, la elección de Sotomayor no es tan inmediatamente crucial. Incluso si ella se marcha este año y es reemplazada por un candidato demócrata, eso simplemente apuntalaría a una minoría liberal que carece de los votos para mover la corte hacia la izquierda sin el apoyo de al menos dos colegas conservadores.

Melissa Murray, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ex asistente legal de Sotomayor, dijo que la justicia sigue siendo “muy sólida” y no ha dado indicios de retirarse.

“Ella nunca me ha dicho nada. Ella nunca ha dicho nada públicamente”, añadió.

Esto contrasta marcadamente con Ginsburg, quien en 2014 respondió a los pedidos de renuncia con desafío.

“Entonces, ¿dime a quién podría haber nominado el presidente esta primavera y que preferirías ver en la corte que a mí?” dijo a Reuters.

Blumenthal dijo que los jueces no deberían temer la jubilación.

"La vida es bastante buena para un juez jubilado", dijo. “Siguen ocupándose de los casos, les pagan a la par de lo que habían recibido antes. Es una figura y un intelecto muy respetados con un gran historial de logros. Así tendría muchas oportunidades de continuar en el servicio público”.

Al otro lado del pasillo, el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, de 90 años y ex presidente del Comité Judicial, dijo que no pediría que un juez se jubilara. Tendrá 95 años cuando finalice su actual mandato en el Senado.

"Todos deben tomar esa decisión personal", dijo Grassley. “Y no se lo comentaría a nadie más, porque esa es su decisión. Al igual que es mi decisión presentarme a la reelección”.