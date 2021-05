Polémico arresto de una mujer con demencia en Colorado: anuncian cargos para expolicías

DENVER - Dos exoficiales involucrados en el polémico arresto de una mujer de 73 años de Colorado con demencia el año pasado enfrentarán cargos criminales, así lo mostraron documentos judiciales emitidos el miércoles.

Se emitieron órdenes de arresto para Austin Hopp y Daria Jalali por el arresto ocurrido en junio de 2020 en Loveland, una ciudad a unas 50 millas al norte de Denver.

Hopp enfrenta cargos de agresión en segundo grado, intento de influir en un servidor público. Jalali enfrenta cargos por no denunciar el uso de la fuerza, no intervenir y mala conducta oficial.

Los oficiales se encontraban entre los tres oficiales que renunciaron el mes pasado luego de que una demanda federal presentada por la familia de la mujer provocó enojo en la comunidad y dos investigaciones independientes.

Hopp arrestó a Garner después de que ella salió de una tienda sin pagar por artículos por el valor de $14. Las imágenes de la cámara de su cuerpo lo muestran alcanzándola mientras caminaba por un campo.

Los videos, más una demanda presentada contra Hopp, otros oficiales y la ciudad, e investigaciones sobre el arresto se produjeron este mes en medio de una evaluación nacional sobre el uso de la fuerza por parte de la policía contra personas, incluidas aquellas con problemas de salud mental y física.

Después de que ella se apartó de él, rápidamente la agarró del brazo y empujó a la mujer de 80 libras al suelo. Sufrió un hombro dislocado, según la demanda.

Un equipo de investigación externo ha programado una conferencia de prensa el miércoles para anunciar los resultados de una revisión del arresto.

Una persona que contestó el teléfono en el bufete de abogados que representa a Hopp dijo que la oficina no comentaría sobre el caso. Los registros judiciales no incluían un abogado para Jalali, y el número de teléfono que figuraba para ella no funcionaba.

Durante una conferencia de prensa el viernes el Departamento de Policía de Loveland anunció cambios en su personal como resultado a la demanda que enfrentan luego del arresto de Karen Garner, una mujer de 73 años con demencia el verano del año pasado.