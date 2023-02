Acusan a pastor de iglesia de abusar sexualmente de su nieta

El pastor de una iglesia de Elgin fue detenido luego que una de sus nietas lo acusara de presunto abuso sexual cuando ella era una menor de edad. Documentos oficiales confirman que la detención se produjo esta semana por parte de la policia de Streamwood, Illinois.

El arresto llega en el marco de otras denuncias que se habrían presentado en 2020, y por las cuales familiares denuncian lo que ellos consideran es la falta de actuación policial.

Telemundo Chicago Investiga lleva meses trabajando en esta investigación, haciendo entrevistas y recolectando documentos por parte de las autoridades. Hasta ahora, tres mujeres de la misma familia han conversado con nosotros para denunciar los supuestos abusos a los que de niñas habrían sido sometidas por este pastor, padre y abuelo de ellas.

Hasta el momento, solo ha habido actuación policial en uno de los casos. La denunciante, quien solicitó que fuera protegida su identidad, nos dio su testimonio.

La nieta de Guillermo Mendoza presentó una denuncia en contra de su abuelo ante a la policía de Streamwood, Illinois a finales de 2022, tal y como lo refleja el reporte de la corte del condado Cook.

Y aunque la denunciante era muy pequeña, dijo recordar con claridad varios episodios porque, según ella, el abuso se prolongó por varios años, desde que tenía 6 o 7 años.

“Me tocaba todo abajo, no más era de tocar mis partes privadas, pero no hacía nada más. Pero como te digo, yo tenía tanto miedo porque me dijo que no le dijera a nadie, yo nunca le conté a nadie”, indicó Belinda Mendoza.

La nieta de Guillermo Mendoza aseguró que su abuelo la habría manipulado para que culpara a su papá de los abusos, cosa que, según ella, la alejó de su padre.

“Ya de grande pues descubrí ya con familiares de que la razón por la que me alejaron mucho de mi papá es porque le acusaron que, según que él me tocó cuando estaba chiquita”, dijo Mendoza. “Todo el amor o el tiempo que pude estar con mi papá biológico me quitó todo eso… no más para cubrirse la maldad que él hizo”, agregó Belinda.

Miguel Ramón es el actual pastor de la iglesia apostólica El Alfarero y dijo que trabajó de cerca con Mendoza. En esa misma iglesia, Guillermo Mendoza fue pastor por cerca de 20 años.

Según registros del Secretario de Estado de Illinois, la iglesia apostólica de Cristo continúa activa y el agente del registro es Guillermo Mendoza. La dirección que contiene este documento es la misma que aparece en los documentos de corte como la de la vivienda del pastor. Telemundo Chicago Investiga fue hasta el lugar para intentar conversar con Mendoza, pero no fueron atendidos.

Para la familia, el arresto de Guillermo Mendoza ha sido una victoria agridulce, pues llega dos años después que varias de sus hijas acudieran a las autoridades.

“Yo quisiera que él pagara. Le he pedido mucho a Dios… y hablando yo con Él yo le he dicho: tú sabes que mi historia es real. Mi historia es una realidad”, comentó Nancy Martínez.

“Ahora mi petición es que ojalá y las autoridades hagan su trabajo, hagan su trabajo”, indicó Martínez.

En repetidas ocasiones, Telemundo Chicago Investiga solicitó los reportes formulados por Nancy, y a pesar de que la policía de Streamwood confirmó que existen al menos dos denuncias más contra Mendoza, la agencia se negó a darlos porque estos involucrarían a menores.

Telemundo Chicago Investiga acudió a la dirección que, según documentos de una corte del condado Cook, corresponde a la residencia de Guillermo Mendoza e intentó contactarlo, pero no fueron atendidos.

Como muestran los registros a los que Telemundo Chicago Investiga tuvo acceso, Guillermo Mendoza fue arrestado el 30 de enero, por acusaciones de abuso sexual a una menor de edad, y fue liberado luego que su actual esposa pagara el 10 por ciento de una fianza de $30,000.

Asimismo, a Mendoza se le prohibió el contacto con su denunciante y con cualquier menor de edad. Y según consta en el documento, el juez no le retuvo su pasaporte.

Telemundo Chicago Investiga solicitó más información sobre el caso a la fiscal estatal adjunta y a la policía de Streamwood, pero hasta el momento no ha obtenido datos adicionales. También se solicitó entrevista con el abogado defensor de Mendoza, Vincent Miceli y no respondió a la petición. Igualmente, ocurrió cuando llamaron a Mendoza y a su esposa. La audiencia de Guillermo Mendoza quedó fijada para el próximo 16 de marzo.