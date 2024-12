Reportan que Party City cerrará todas sus tiendas en el país

Party City, una popular cadena de artículos para fiestas con cientos de ubicaciones en todo el país, cerrará todas sus tiendas y reducirá sus operaciones de inmediato, según un informe de CNN.

Los cierres marcarían el final de los casi 40 años de actividad de la cadena minorista.

Varios medios citaron una reunión el viernes en la que el director ejecutivo de Party City, Barry Litwin, les dijo a los empleados corporativos que la compañía estaba "reduciendo" sus operaciones, y agregó que su último día de trabajo sería el 20 de diciembre.

"Es muy importante que sepan que hemos hecho todo lo posible para tratar de evitar este resultado", dijo Litwin durante la reunión, según los informes. "Desafortunadamente, es necesario comenzar un proceso de reducción de inmediato", habría dicho Litwin en la reunión.

En 2023, la cadena de suministros para fiestas con sede en Nueva Jersey se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota después de luchar contra el aumento de los precios y una reducción del gasto de los clientes. La empresa había planeado cerrar 22 tiendas como resultado.

En ese momento, la empresa dijo que sus tiendas de franquicias, filiales fuera de EEUU y su negocio de globos de aluminio Anagram no formaban parte de la reestructuración y seguirían siendo componentes centrales de su negocio.

De acuerdo con un reporte de CNBC, la competencia en la industria de artículos para fiestas ha crecido en los últimos años, incluyendo el crecimiento de Spirit Halloween expandiéndose a ofrecer productos navideños con al menos 10 tiendas "Spirit Christmas", en la que algunas ubicaciones existentes de Spirit Halloween se convertirían en Spirit Christmas.

CNBC también informó que minoristas en línea han agregado presión a las operaciones de Party City para continuar compitiendo, incluso cuando la compañía comenzó a ofrecer artículos en Amazon en 2018.

Hasta el viernes por la tarde, el sitio web de Party City seguía funcionando.

Una sucursal del área de Chicago a la que se contactó por teléfono se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre los cierres.

Las llamadas telefónicas de NBC Chicago a la oficina corporativa de Party City no fueron contestadas. Por su parte, CNBC indicó que representantes de Party City no respondieron de inmediato a sus solicitudes de comentarios acerca del reporte de CNN sobre los cierres de tiendas.

Ubicaciones de Party City en Puerto Rico siguen abiertas

La gerencia de Party City en Puerto Rico, cuya franquicia local es Party City of PR, informó este viernes a través de redes sociales que todas sus ubicaciones en la isla siguen abiertas y operando.

"Por este medio deseamos aclarar que la franquicia Party City of PR, Inc. es una corporación netamente puertorriqueña. Toda información difundida y/o publicada en los diferentes medios de comunicación se relaciona única y exclusivamente al franquiciador en los Estados Unidos, Party City Holdco, Inc. Por tanto, dicha información NO afecta directamente a las tiendas Party City localizadas en Puerto Rico.