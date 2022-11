Estos son los números que más veces salen en los premios del Powerball

MIAMI - El premio del Powerball llegó a $1,500 millones tras el sorteo del miércoles que nadie aceptó.

La fiebre de la lotería crece proporcionalmente al pozo mayor y la gente busca maneras de elegir los números para acertar el premio y cambiar su vida para siempre.

Aquí te compartimos unos datos interesantes que puedes tener en cuenta a la hora de elegir los seis números del Powerball, que ahora sortea este sábado a la noche:

Estos son los números más comunes que han aparecido en los premios del Powerball: 24 (44 veces), 18 (42 veces), 4 (36 veces), 21 (34 veces), 10 (33 veces) y el 6 (33 veces.

Según reporta NBC 4, de estos números ganadores hay dos que no han salido en los recientes sorteos: el 24, que no ha salido desde mediados de agosto y el 21, que no sale desde mediados de julio.

Por el contrario, hay números que son los que menos salen en los sorteos del Powerball y son: el 23, 12,15, 7, 16 y 20.

