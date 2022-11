El republicano Chris Sununu se proyecta ganador de la reelección para la gobernación de New Hampshire, según NBC News

El gobernador republicano Chris Sununu, será reelegido como gobernador del estado de granito, según proyecta NBC.

Además, en New Hampshire se determinarán las contiendas para escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, el Senado de EEUU y la legislatura estatal.

Horario de votación:

Los horarios de operaciones en los centros electorales varían en New Hampshire. En general, abren entre 6:00 a.m. y 11:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m.

Se recomienda consultar con el centro de votación o la oficina del secretario municipal para verificar el horario exacto.

¿Dónde me toca votar?

Tu centro de votación dependerá de donde está ubicada tu vivienda.

Aquí puedes encontrar dónde te corresponde votar.

¿Qué necesito para ir a votar?

Necesitarás una identificación con foto válida, como una licencia de conducir o un pasaporte de EEUU, para votar el día de las elecciones. El sitio web del secretario de Estado tiene una lista completa de las identificaciones aceptadas.