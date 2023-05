Techo de la deuda: Biden dice que los republicanos deben abandonar sus “posiciones extremas”

HIROSHIMA, Japón — El presidente Joe Biden dijo este domingo que los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos deben abandonar sus “posiciones extremas” sobre las conversaciones ahora estancadas sobre el aumento del límite de deuda de Estados Unidos y que no habrá acuerdo para evitar un incumplimiento catastrófico solo en sus términos.

En un esfuerzo por volver a encarrilar las negociaciones, Biden planeó llamar al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, republicano por California, desde el Air Force One en el camino de regreso a Washington después de una cumbre del Grupo de los Siete en Japón.

Los líderes mundiales en la reunión expresaron su preocupación por las terribles ramificaciones globales si Estados Unidos no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras.

“Es hora de que los republicanos acepten que no hay un acuerdo bipartidista que se haga únicamente, únicamente, en sus términos partidistas”, dijo Biden en una conferencia de prensa de clausura antes de partir.

El presidente dijo que había hecho su parte al intentar aumentar el límite de endeudamiento para que el gobierno de EEUU pudiera seguir pagando sus cuentas, al aceptar recortes significativos en el gasto. “Ahora es el momento de que el otro lado se mueva de su posición extrema”, dijo.

Biden tenía programado viajar desde Hiroshima a Papua Nueva Guinea y Australia, pero interrumpió su viaje a la luz de las tensas negociaciones con el Capitolio.

Supongo que querrá tratar directamente conmigo para asegurarse de que todos estemos en la misma página”, dijo Biden sobre McCarthy antes de su esperada conversación.

Un compromiso sigue estando al alcance, dijo el presidente, a pesar de sus diferencias.

“Espero que el presidente McCarthy esté esperando para negociar conmigo cuando llegue a casa”, dijo. "Estoy esperando para averiguarlo".

QUÉ PIDEN LOS REPUBLICANOS

En la última ronda de conversaciones, el equipo de McCarthy pidió fuertes recortes en gastos que no fueran de defensa al tiempo que insistía en aumentar el financiamiento del ejército.

Era probable que las áreas más afectadas fueran educación, salud, el programa de alimentos Meals on Wheels y otros proyectos, señaló la persona.

El Partido Republicano quieren asociar requisitos de empleo a Medicaid, aunque el gobierno ha respondido que millones de personas perderían su cobertura médica.

Los republicanos también han introducido nuevos recortes a la ayuda alimentaria al restringir la capacidad de los estados de eliminar los requisitos de empleo en lugares con alto desempleo, una idea ya planteada en su día por el gobierno de Trump y que se estimó supondría que 700,000 personas perderían sus subvenciones para comida.

Además, los legisladores republicanos reclaman reducir el financiamiento del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y pidieron a la Casa Blanca que aceptar fragmentos de su propuesta de reforma migratoria.

QUÉ OFRECE LA CASA BLANCA

La Casa Blanca ofreció en su lugar mantener estable el gasto de defensa y no defensa el año que viene, lo que ahorraría 90,000 millones de dólares en el año fiscal 2024 y un billón durante 10 años.

Los republicanos también rechazaron las propuestas de la Casa Blanca de aumentar los ingresos para reducir más el déficit.

OPCIONES DENEGADAS POR LOS REPUBLICANOS

Entre las opciones denegadas por los republicanos estaban normas que permitiría a Medicare pagar menos por los medicamentos con recetas y cerrar una docena de lagunas en la legislación fiscal.

Los republicanos se han negado a revocar las exenciones fiscales a corporaciones y hogares adinerados introducidas en el gobierno de Trump, como proponía el presupuesto de Biden.

Dada la falta de avances el sábado y las acusaciones mutuas de que el otro bando no estaba siendo razonable, Biden recibía reportes frecuentes sobre el estado de las negociaciones y ordenó a su equipo que organizara una llamada con McCarthy.

La decisión de programar una llamada se tomó luego de otro día sin señales de avances.

Se llevó comida a una sala del Capitolio el sábado por la mañana, pero se la llevaron horas después y no se esperaba ninguna reunión.

Sin embargo, las conversaciones podrían reanudarse este domingo tras la conversación entre Biden y McCarthy.

QUÉ PUSO SOBRE LA MESA EL EQUIPO DE BIDEN

“El equipo del presidente (de la cámara baja) puso sobre la mesa una oferta que fue un gran paso hacia atrás y contenía un conjunto de demandas partidistas extremas que nunca podrían aprobar ambas Cámaras del Congreso”, dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado el sábado por la noche.

“Seamos claros: el equipo del presidente está listo para reunirse en cualquier momento”, agregó Jean-Pierre, señalando que el liderazgo republicano está en deuda con su ala extrema al amenazar con incumplimiento de pago.

McCARTHY DICE QUE LA CASA BLANCA ESTÁ RETROCEDIENDO

McCarthy tuiteó que era la Casa Blanca la que estaba “retrocediendo en las negociaciones”.

Dijo que “el ala socialista” del Partido Demócrata parece haber tomado el control, “especialmente con el presidente Biden fuera del país”.

El congresista republicano Dusty Johnson, que trabajó en estrecha colaboración con McCarthy para dar forma a la propuesta republicana, dijo a The Associated Press el sábado por la noche que no había reuniones programadas para el domingo.

Los republicanos están tratando de captar la atención del presidente en lugar de los negociadores.

“Si el presidente no vuelve a comprometerse, no sé si las conversaciones pueden rendir frutos”, advirtió Johnson.

En la cumbre del G7 en Japón, Biden trató de asegurar a sus colegas que Estados Unidos no caería en impago, algo que estremecería la economía mundial. Dijo que intuía un avance en las conversaciones.

“Las primeras reuniones no fueron tan progresivas, las segundas lo fueron, la tercera lo fue”, dijo el presidente, y añadió que en su opinión “podremos evitar un impago y lograremos hacer algo decente”.