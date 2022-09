¿Abuso infantil? Un misterio la muerte de una niña y el aparente suicidio de su padre adoptivo

SPRING VALLEY, California - Una niña adoptada de 11 años llamada Aarabella murió en un hospital del condado de San Diego el martes 30 de agosto.

Más de una semana después, luego de que nuestra cadena hermana NBC 7 se comunicó, el Departamento del Alguacil del condado de San Diego emitió un comunicado confirmando que los detectives estaban activamente investigando la muerte de Aarabella como un homicidio.

Tres semanas después de su muerte, todavía hay muy pocas respuestas de los funcionarios del condado sobre qué o quién mató a Aarabella.

Los médicos llegaron por primera vez a la casa de la familia en Lakeview Drive en Spring Valley alrededor de las 2:00 a.m. del 30 de agosto tras recibir informes de una niña en peligro.

El departamento del alguacil dijo que sus agentes sospechaban de un posible abuso infantil e iniciaron una investigación por homicidio después de la muerte de Aarabella.

TELEMUNDO 20 ha pedido repetidamente al departamento más información, pero nuestras preguntas no han sido respondidas.

El departamento del alguacil confirmó que el padre adoptivo de Aarabella se quitó la vida frente a los agentes.

Familiares y vecinos señalaron que ese hombre, Brian McCormack, se suicidó en su camioneta afuera de su casa.

La madre biológica de Aarabella y un vecino le dijeron a NBC 7 Investigates que McCormack y su esposa, Leticia, adoptaron a Aarabella y sus dos hermanas menores.

También dijeron que el padre adoptivo de Aarabella era un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La agencia no quiso confirmar eso, solo respondió "que un agente de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego se suicidó. No hay información adicional disponible en este momento".

La madre adoptiva, Leticia McCormack, ha sido una figura importante en la Iglesia Rock de San Diego durante varios años, sirviendo como coordinadora del programa de liderazgo ministerial. También era una líder espiritual ordenada por la iglesia.

Sin embargo, una portavoz de la iglesia dijo que su ordenamiento está suspendido. Un representante dijo que es por eso que la página de liderazgo en el sitio web de la iglesia se eliminó justo después de la muerte de Aarabella y se restableció dos semanas después sin la biografía de Leticia. La mujer no ha sido acusada en relación con la muerte de la niña. NBC 7 Investigates intentó comunicarse con ella varias veces, pero no ha recibido respuesta.

Dos vecinos que hablaron con NBC 7 Investigates no sabían sobre la muerte de Aarabella, solo la del padre adoptivo.

Jenn Kuroski, que ha vivido al lado de los McCormack durante cuatro años, dijo que la familia se mantuvo aislada y que ni siquiera sabía que tenían hijos porque nunca estaban fuera de la casa.

“La única vez que vi niños allí fue cuando nos mudamos por primera vez hace cuatro años y medio”, dijo Kuroski. “Había dos niñas pequeñas sentadas en el escalón esperando afuera. Supuse que eran amigos de los visitantes de la casa, no que vivían ahí porque nunca he visto niños jugando, yendo y viniendo a la escuela. Nunca he oído niños”, declaró.

NBC 7 Investigates contactó repetidamente a los Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego, que opera su división de Servicios de Bienestar Infantil (CWS, por sus siglas en inglés). El condado se negó a responder nuestras preguntas sobre las adopciones o dónde están ahora las niñas más pequeñas.

CWS indicó que no dirá si alguna vez recibió denuncias de abuso desde que las niñas fueron puestas al cuidado de Brian y Leticia McCormack. Tampoco revelarán cuándo fue la última vez que el condado tuvo contacto con la familia o las niñas, o con qué frecuencia los trabajadores sociales visitaron el hogar durante el proceso de crianza y adopción.

CWS está reteniendo la información, citando una exención a las leyes estatales de registros públicos. Las exenciones fueron diseñadas para proteger la integridad de las investigaciones criminales activas.

El médico forense del condado de San Diego dijo que no tiene permitido revelar nada sobre las muertes de Aarabella o Brian McCormack, y dijo que los informes están sellados a pedido del departamento del alguacil.

Mientras las agencias gubernamentales se mantienen calladas, NBC 7 Investigates ha hablado con los padres biológicos de las niñas, familiares de la familia adoptiva y varios vecinos. Debido a la dificultad de obtener información del condado sobre este caso, no hemos podido confirmar de forma independiente la siguiente información.

Sin embargo, los detalles compartidos con nosotros por separado por familiares y vecinos coinciden. Eso incluye detalles sobre las niñas, que según dijeron vivían en la casa de los McCormack desde alrededor de 2017, y el condado finalizó sus adopciones en 2019. También dijeron que sacaron a Aarabella de la escuela hace varios años y que Leticia educó en casa a las tres niñas. Los padres biológicos dijeron que han estado tratando de recuperar a sus hijas, pero que su asistente social les dijo que no pueden compartir más detalles sobre su propio caso.

El padre biológico de Aarabella es miembro de “Mesa Grande Band of Diegueño Mission Indians”, que agrupa a descendientes de nativos americanos. Existe una complejidad adicional para el cuidado de crianza y las adopciones que involucran a niños nativos americanos. NBC 7 Investigates se acercó a la tribu varias veces para hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero no quiso comentar. Nos refirió a dos funcionarios para hablar sobre el caso, así como sobre las adopciones que se llevan a cabo bajo la Ley de Bienestar Infantil Indígena. Ninguna de esas personas respondió a nuestras llamadas o correos electrónicos.