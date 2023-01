Mujer de Virginia Beach se reencuentra con su hermano gemelo tras buscarlo por 30 años

Luego de tres tres décadas de incertidumbre y desesperación, una mujer de Virginia Beach encontró la respuesta a todas sus preguntas. Con la ayuda de extraños ingeniosos de internet, Asha Rodney rastreó a su hermano gemelo perdido que vivió a medio país de distancia.

La historia se remonta hace 34 años, cuando fue adoptada siendo aún una bebé después de que su madre enfermara. Ese proceso le arrebató la oportunidad de crecer junto a su hermano gemelo, que tiene una parálisis celebral.

"Siempre sabes cuánto dinero tienes, pero nunca sabes cuánto tiempo tienes. En ese momento, entré en una profunda depresión, pero a medida que salgo de eso (dije) 'tengo que encontrar a mi hermano'", relató Rodney.

Decidida a encontrarlo, llegó a las redes sociales con nada más que el primer nombre de sus padres adoptivos, la única foto que tenía de él y una característica particular: nació con una mano cerrada.

"A lo largo de los años, definitivamente he tratado de buscarlo, pero dado que nuestros nombres cambiaron, siempre resultó ser un callejón sin salida", afirmó.

Su grito de auxilio se hizo viral y miles de usuarios de las redes sociales se comprometieron a resolver el misterio de Rodney. Una mujer comenzó a conectar los puntos hasta que localizó a una familia que vive en Texas.

Rodney finalmente obtuvo un nombre: Moses Cordova. Encontró su página de Facebook, pero se mantuvo escéptica.

"Mientras me desplazo, veo una imagen y veo su brazo y su mano cerrada. Comencé a agradecer a Dios en ese momento dije que este es él. No lo pude creer, han pasado 34 años", puntualizó.

Consiguió un número de teléfono y envió una foto de los dos. La respuesta la dejó boquiabierta.

"Me dice: 'Te he estado buscando toda mi vida' y yo estaba como 'Wow'. Dice: 'Me puedes llamar' y lo llamé y hemos estado en contacto desde entonces. Hablamos, nos reímos, lloramos...", contó.

Para Rodney, las pasada temporada festiva fue única y especial ya que por fin tenía un hermano a quien desearle una feliz navidad.

"Cuando lo encuentro y lo enfrento y estoy mirando a este hombre que fue creado conmigo y compartió una matriz durante nueve meses... Es increíble", concluyó.